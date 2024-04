L'ASSE privée de 300.000 euros, une décision d'urgence prise

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La faillite de son sponsor maillot va coûter de l'argent à l'AS Saint-Etienne, même si les Verts ont trouvé une solution de secours jusqu'à la fin de la saison.

L’ASSE va très bien sportivement puisque les Stéphanois flirtent avec le podium et donc un retour direct en Ligue 1 avant de recevoir Concarneau ce week-end. Mais dans les coulisses, les dirigeants ont appris que la société Smart Good Things, qui est son sponsor maillot et devait l’être la saison prochaine aussi, est en redressement judiciaire et ne peut pas payer ce qu’elle doit depuis le mois de février à l’AS Saint-Etienne. Autrement dit, et sans même savoir si cette entreprise de boissons sera mis en liquidation dans quelques mois, les Verts ont d'ores et déjà perdu près de 300.000 euros. Et ils ont donc décidé de ne plus afficher cette marque sur les maillots des joueurs. Dans un communiqué, l'ASSE a officialisé la venue de ce sponsor de dernière minute qui s'affichera sur les tuniques vertes en attendant une décision pour la saison prochaine.

L'ASSE voit son sponsor et 300.000 euros qui s'envolent

🤝 KELYPS INTERIM, Partenaire Officiel de l’ASSE, rejoint l’emplacement principal du maillot des Verts pour la fin de saison !



EXALTAN RH, autre entité du groupe, prendra également place sur la manche des maillots stéphanois ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 5, 2024

« Souhaitant participer activement au renouveau de l’AS Saint-Étienne, Kelyps Intérim a prouvé son attachement et sa fidélité au club en devenant Partenaire Officiel et Partenaire Intérim en juillet 2022. Si son logo s’affichait depuis pratiquement deux saisons sur la manche du maillot officiel des Verts, c’est désormais et jusqu’à la 38ème journée sur la face avant, que l’entreprise de travail temporaire ligérienne prendra place, comme un symbole de sa croissance depuis sa naissance il y a 6 ans, et de son ambition », a précisé l'AS Saint-Etienne, qui sait que si le club remonte en Ligue 1 le prix du contrat va évidemment gonfler et qu'il n'y a pas besoin de s'affoler pour l'instant. En attendant, ce coup de canif budgétaire est quand même dommageable, même s'il n'est pas critique.