ASSE ‍: Cette star du cinéma offre des écharpes et des mailots des Verts

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

Même si l'AS Saint-Étienne est en Ligue 2, les plus fervents supporters sont toujours présents. Notamment Timothée Chalamet, fan inconditionnel des Verts, qui a rappelé son amour pour son club de cœur à l'occasion de la présentation de son dernier film.

Il ne fait aucun doute que la période actuelle n'est pas la meilleure pour supporter l'ASSE. Le club du Forez est actuellement septième de la Ligue 2. Si la dernière victoire 5-0 contre Troyes, lundi soir, permet de croire à nouveau à une montée en Ligue 1, la saison est loin d'être terminée. Timothée Chalamet le sait très bien, lui qui n'a jamais caché son admiration pour Saint-Étienne. L'acteur franco-américain est l'une des stars du moment à Hollywood avec de nombreux rôles dans des blockbusters. Pour l'avant-première de Dune 2 au Grand Rex, des écharpes et maillots des Verts ont été distribués aux fans de l'acteur de 28 ans. Une attention toute particulière qui a vraisemblablement beaucoup touché le principal intéressé. « Les drapeaux de Saint-Etienne, ça me touche. Je suis la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Ligue 2. Merci d'être là, allez les Verts et enjoy the movie » a confié Timothée Chalamet sur le tapis rouge.

Le plus célèbre fan de l'AS Saint-Étienne

En direct du tapis rouge, @RealChalamet nous parle de son amour pour le football et l’@ASSEofficiel , à l’occasion de la projection exceptionnelle du film Dune - Partie 2. 🙌🏻😁 pic.twitter.com/v3kbeRnwLr — Le Grand Rex (@LeGrandRex) February 12, 2024

Club mythique du football français, Saint-Étienne n'a plus remporté de titre depuis la Coupe de la Ligue en 2013. Concernant le championnat, il faut remonter jusqu'en 1981 pour trouver une trace d'un sacre en Ligue 1. Habitué à passer ses vacances à Chambon-sur-Lignon, chez sa grand-mère, Timothée Chalamet tient sa passion de l'ASSE de son père. En attendant la visite du New-Yorkais au stade Geoffroy-Guichard, le club stéphanois poursuit sa remontée en Ligue 2 avec seulement 5 points de retard sur la troisième place. Un retour en Ligue 1 est toujours envisageable, mais Saint-Étienne devra réaliser un parcours quasiment sans faute, toujours avec l'indéfectible soutien de Timothée Chalamet.