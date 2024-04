Zéro faute, l’ASSE vante sa gestion du ramadan

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Avec plusieurs joueurs musulmans au sein de son effectif, l’AS Saint-Etienne tenait à bien négocier la période du ramadan. Les Verts ont pris les mesures nécessaires et l’entraîneur Olivier Dall’Oglio se félicite de la gestion opérée.

Cette année encore, la Fédération Française de Football a de nouveau alimenté la polémique pendant la période du ramadan. L’instance tricolore a refusé de mettre en place une interruption des matchs pour permettre la rupture du jeûne durant la trêve internationale. Cette décision a beaucoup fait parler, pendant que de nombreux clubs décidaient plutôt de s’adapter au mieux. C’est notamment le cas de l’AS Saint-Etienne, dont l’entraîneur Olivier Dall’Oglio vante la gestion des Verts.

L'ASSE fière de son adaptation

« Bien-sûr que ça impacte toujours les joueurs mais je trouve qu'on l'a bien passé, a souligné le coach stéphanois. On a été très proche des garçons pour être vraiment à leur service, voir tout ce qu'on pouvait mettre en oeuvre notamment en termes diététique et de suivi. Ça a été bien géré par les deux staffs, sportif et médical, on a plutôt bien passé la période parce qu'on avait un petit peu peur d'avoir des blessés ou des garçons fatigués mais ça n'a pas été le cas donc c'est plutôt positif. »

𝗘𝗶𝗱 𝗠𝘂𝗯𝗮𝗿𝗮𝗸 aux membres de la #TeamASSE qui sont en fête à l'occasion de cet Aïd-el-Fitr ! 💚 pic.twitter.com/68UUsSIknd — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 10, 2024

« On n'a pas eu de chutes sur les données GPS. On aurait pu penser que sur le dernier match on avait moins couru, ça a été notre question aussi mais ça n'a pas été le cas. On avait peut-être un peu moins de jus effectivement, il y a le changement de saison aussi qui arrive. Ce n'est pas toujours évident à gérer, on a vraiment senti que les joueurs avaient eu très chaud. Samedi on aura chaud aussi, parce qu'on joue à 15 heures. On est sur le devant de la scène mais à 15 heures donc arrivé à ces périodes-là, il fait plus chaud », a rappelé Olivier Dall’Oglio avant le déplacement à Ajaccio samedi en Ligue 2.