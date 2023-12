Un gros coup en Ligue 1, l’ASSE est chaud

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne a connu une première partie de saison mitigée en Ligue 2. Les Verts espèrent néanmoins remonter la pente en se renforçant au mercato.

L'ASSE était un candidat naturel à la montée en Ligue 1 au début de sa nouvelle saison. Les Verts éprouvent néanmoins pas mal de difficultés pour être dans le wagon de tête. Septième, le club du Forez est même distancé par Auxerre et Angers, les deux leaders. Il faudra encore pas mal travailler lors de cette seconde partie de saison pour tenter de jouer les premiers rôles et ainsi croire en une remontée dans l'élite du foot français. Cela passera certainement par des recrues signées lors du prochain marché des transferts hivernal. Et Saint-Etienne ne manque pas d'ambitions, puisqu'un profil plait beaucoup, à savoir celui d'Alan Virginius.

Alan Virginius, la bonne idée de Saint-Etienne au mercato ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alan Virginius (@a.virginius)

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, la direction des Verts est en effet fortement intéressée par le joueur du LOSC, qui compte ses minutes cette saison. Un prêt du joueur de 20 ans, qui n'a joué qu'à 5 reprises avec les Dogues, est évoqué. De quoi permettre aux Verts de se renforcer avec un joueur de qualité à moindre frais. Virginius connait bien la Ligue 2 pour avoir déjà évolué sous les couleurs de Sochaux de 2020 à 2022. Un apport de poids pour une attaque stéphanoise pas toujours à la hauteur des attentes. Les Verts n'ont marqué que 20 buts en 19 matchs de Ligue 2. Bien trop peu pour espérer jouer quoi que ce soit en fin de saison. En manque cruelle de liquidités, l'ASSE peut en revanche jouer sur la force et le prestige de son institution pour aller chercher quelques belles affaires cet hiver lors du marché des transferts.