L'ASSE et Charbonnier, ça sent la fin

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Recruté pour aider l’AS Saint-Etienne dans sa quête de remontée en Ligue 1, Gaëtan Charbonnier n’a jamais réussi à afficher son meilleur niveau sous le maillot des Verts. Il pourrait donc quitter le Chaudron par la petite porte durant ce mercato hivernal.

Considéré comme un bon attaquant de Ligue 2, pour ses saisons remplies de buts souvent décisifs dans la course à la montée de ses anciens clubs, Gaëtan Charbonnier est arrivé à Saint-Etienne avec le statut d’attaquant capable de ramener l’ASSE en L1. Sauf que son transfert, en provenance d’Auxerre pour 500 000 euros en décembre 2022, peut être considéré comme un flop. Il faut dire que le joueur de 35 ans a vite été victime d’une grave blessure au genou, qui l’a éloigné des terrains durant toute la deuxième partie de saison dernière. Revenu dans le groupe des Verts durant cet exercice 2023-2024, Charbonnier n’a pas réussi à retrouver une place de titulaire. En même temps, il a marqué assez peu de buts, soit trois en 20 matchs, en première partie de saison. Et sachant qu’il va passer quatrième avant-centre dans la hiérarchie d’Olivier Dall'Oglio derrière la nouvelle recrue Irvin Cardona, mais aussi Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji, Charbonnier aura de moins en moins de temps de jeu 2024.

L’ASSE cherche à faire partir Charbonnier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gaëtan Charbonnier (@gaetancharbo)

C’est donc pour cette raison que les dirigeants stéphanois cherchent à pousser le buteur dehors à six mois de la fin de son contrat, selon les informations de But FC. Mais alors qu’il va retrouver Cardona, l’attaquant avec qui il avait performé du côté de Brest, le vétéran devrait rester à Sainté, faute d’avoir un prétendant capable de lui sortir un bon salaire. Outre ce dossier, l’ASSE va continuer de se montrer actif sur le mercato en cherchant à recruter un ailier et un milieu, tout en tentant de faire partir Rivera, Nadé, Lobry ou Monconduit, qui font aussi partie des indésirables comme Charbonnier donc.