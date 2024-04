ASSE ‍: L'arbitre avoue sa grossière erreur

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne est tombée samedi à Ajaccio (2-0) et les supporters des Verts ont pointé du doigt les décisions de l'arbitre.

L'incroyable remontée des Verts au classement a été stoppée samedi par le club corse, et l'ASSE pourrait même reculer d'une place si Angers ramène quelque chose de son match à Grenoble lundi soir. Du côté des joueurs stéphanois, on était évidemment déçu de cette première défaite depuis février, mais on pointait aussi la responsabilité de l'arbitre, qui a accordé un penalty généreux à l'AC Ajaccio et a également été sévère avec Thomas Monconduit, expulsé en fin de match. Cette saison, l'AS Saint-Etienne n'a pas eu à trop se plaindre des décisions arbitrales, certains clubs ayant même regretté des arbitres trop gentils avec les Verts. Récemment, le Paris FC avait été privé d'un penalty évident, et Auxerre était reparti furieux de Geoffroy-Guichard en estimant qu'Olivier Thual avait oublié d'expulser deux joueurs stéphanois. Mais cela ne change bien sûr rien au problème.

L'arbitre avoue son erreur

🙄 Pierre Legat et l'ASSE c'est une belle histoire d'amour qui va finir par coûter beaucoup de points à ce rythme. pic.twitter.com/OGVKwbqll2 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) April 13, 2024

Car samedi à Ajaccio, Pierre Legat, qui arbitrait ce match ACA-ASSE et s'est clairement trompé, aurait présenté ses excuses aux dirigeants stéphanois pour sa décision erronée qui a permis au club corse de mener après 17 minutes de jeu. « Monsieur Legat a d’ailleurs reconnu auprès des dirigeants de l’ASSE qu’il s’était trompé sur l’action du penalty qui permet à Ajaccio d’ouvrir le score », précise Le Progrès. Une courtoisie qui ne donnera pas un ou des points supplémentaires aux Verts, mais qui a le mérite d'apaiser les tensions, car forcément certains joueurs étaient légèrement remontés contre Pierre Legat. De plus, du côté de l'AS Saint-Etienne on reconnaissait aussi ne pas avoir rendu une copie énorme lors de ce déplacement et que la victoire corse n'était pas un scandale.