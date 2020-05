ASSE : 15 ME, le départ de Bouanga se prépare

Dans : ASSE.

Meilleur buteur et meilleur passeur de l’AS Saint-Etienne cette saison, Denis Bouanga a de grandes chances de quitter le Forez.

Et pour cause, l’ASSE est confrontée à de sérieux problèmes financiers qui ne placent pas le club en position de force dans l’optique du mercato. Malgré l’envie de Claude Puel de conserver ses meilleurs éléments (Bouanga, Fofana), Saint-Etienne est tributaire des offres qui arriveront sur le bureau de Roland Romeyer. Et à en croire les informations de Foot Mercato, une première proposition a été envoyée à l’état-major stéphanois pour le transfert de Denis Bouanga. L’offre provient de Rennes… elle a été refusée par l’ASSE.

Le montant de la proposition rennaise n’a pas filtré mais selon le média, elle se situe en-dessous des 15 ME réclamés par Saint-Etienne pour lâcher l’ancien ailier de Nîmes. Bien qu’en difficulté financièrement, le club stéphanois n’a aucunement l’intention de brader son meilleur joueur, et n’acceptera aucune offre en-dessous du prix fixé par la direction pour un joueur clé aux yeux de Claude Puel. Il sera par ailleurs intéressant de voir comment le manager des Verts réagira si une offre à 15 ME arrivait et que le Gabonais quittait Geoffroy-Guichard. Pour l’ancien entraîneur de Leicester et Southampton, cela sonnerait assurément comme un énorme coup de bambou à l’heure où Boudebouz, Khazri ou encore Diony ont été placés sur la liste des transferts, mais certainement pas un joueur aussi apprécié et décisif que Denis Bouanga. Reste maintenant à voir si le Stade Rennais reviendra à la charge avec une seconde offre tandis que Lille et le Bétis Séville observent également la situation de l’ailier de 25 ans.