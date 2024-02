ASSE ‍: Caïazzo réapparaît, son annonce va choquer

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Toujours co-actionnaire et président du conseil de surveillance à l’AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo s’est éloigné du club stéphanois ces dernières années. Le dirigeant des Verts a fini par réapparaître mercredi à Paris. L’occasion pour lui de tenir un discours assez inattendu.

Revoilà Bernard Caïazzo. Ce mercredi, le co-propriétaire de l’AS Saint-Etienne est réapparu à Paris. Le dirigeant y animait la présentation du « World Sport Summit » qu’il organisera à Cannes en juillet. Un petit événement dans la mesure où le président du conseil de surveillance des Verts n’a plus été aperçu dans la ville stéphanoise depuis le 5 mars 2020, à l’occasion de la la demi-finale de Coupe de France remportée face au Stade Rennais (2-1).

⚽ #ASSE : On a retrouvé la trace de Bernard Caïazzo à Paris https://t.co/pnX2z0i8sW 👇 — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) February 22, 2024

Nos confrères du Progrès étaient donc impatients de l’interroger sur l’actualité de l’AS Saint-Etienne. Mais le patron des Verts a répondu avec un étonnant détachement. « Je ne suis pas décisionnaire au club, je n’ai donc rien à dire, a lâché Bernard Caïazzo. Tout au plus, si on me demande un conseil, je le donne. » On pourrait penser que l’actionnaire a au moins des choses à dire sur la situation sportive des Verts, actuels cinquièmes de Ligue 2. Sauf que là encore, l’homme d’affaires n’a pas été très bavard. « Il vaut mieux être le chasseur que le chassé », a-t-il simplement répondu.

Caïazzo cherche un milliardaire

Il faut dire que Bernard Caïazzo, ciblé par les supporters, n’est plus attaché à son club qu’il tente de vendre depuis de longues années, avec pas mal d’échecs au compteur. Les recherches d’un nouveau propriétaire sont toujours en cours et le président compte bien trouver la perle rare. « Le plus important, ce n’est pas de trouver un acheteur mais quelqu’un qui est capable d’amener l’ASSE en compétition avec les milliardaires du football », a précisé Bernard Caïazzo, qui a sans doute intérêt à attendre une éventuelle montée des Verts en Ligue 1 au terme de la saison.