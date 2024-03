ASSE ‍: 14 buts en 9 matchs, ce crack de 15 ans affole le mercato

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 15 ans, le jeune Djylian N'Guessan crève l’écran à Saint-Etienne et figure déjà sur les radars des plus grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato.

Ces dernières années, l’AS Saint-Etienne a réussi à sortir de véritables cracks de son centre de formation. Les exemples récents les plus marquants sont indiscutablement ceux de Wesley Fofana et de William Saliba, qui font aujourd’hui les beaux jours de cadors de la Premier League, à savoir Arsenal et Chelsea. Certes, l’équipe professionnelle de l’ASSE évolue désormais en Ligue 2. Mais cela n’empêche pas le centre de formation des Verts de bien fonctionner. Le jeune Djylian N'Guessan en est la preuve. A seulement 15 ans, l’attaquant a été surclassé en U17 Nationaux par les éducateurs de l’AS Saint-Etienne. Et pour ses 9 premiers matchs avec cette catégorie d’âge supérieure, N'Guessan a tout simplement crevé l’écran en inscrivant… 14 buts.

🇫🇷 Djylian N’Guessan s’est une nouvelle fois illustré avec l’Équipe de France U16 en inscrivant un triplé en 46 minutes contre le Japon. 🇯🇵



Le jeune stéphanois est en train de réaliser une saison impressionnante :



➡️ 14 buts en 9 matchs avec les U17

➡️ 4 buts en 9 matchs avec… pic.twitter.com/58eytIXLI7 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) March 4, 2024

En Equipe de France aussi, le crack des Verts a été surclassé et il a fait honneur à sa réputation de sérial buteur en inscrivant trois buts en 46 minutes avec les U17 des Bleus contre le Japon lors du tournoi UEFA. Sous contrat aspirant avec Saint-Etienne jusqu’en juin 2026, Djylian N'Guessan attire déjà la convoitise de nombreux clubs européens selon les informations de Peuple Vert. Le site spécialisé dévoile que Manchester United, Francfort et l’AS Roma ainsi que d’autres grandes écuries dont les noms n’ont pas encore filtré ont jeté leur dévolu sur l’attaquant de 15 ans et souhaitent boucler sa venue au plus vite. Saint-Etienne ne l’entend évidemment pas de cette oreille. Alors que les Verts ont pour ambition de remonter au plus vite en Ligue 1, les dirigeants du club forézien ont entamé des discussions pour faire signer dans les mois à venir un premier contrat professionnel à Djylian N'Guessan. La tâche s’annonce ardue et aussi bien financièrement que sportivement, il faudra que l’ASSE aiguise ses arguments pour rafler la mise car plus que jamais, la concurrence sera féroce dans ce dossier.