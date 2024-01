Vente ASSE ‍: Gomis et un milliardaire du Golfe pour sauver les Verts ‍?

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE est officiellement en vente depuis trois ans mais pour l’instant, rien ne se passe et les Verts sont toujours la propriété de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo.

Aussi long que le feuilleton de la vente de l’Olympique de Marseille, la vente de l’ASSE traîne en longueur depuis des années. La différence entre les deux clubs, c’est que les Verts sont officiellement en vente et cela depuis trois saisons. Mais pour l’instant, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont toujours aux commandes du club, qui végète en Ligue 2 sans réussir à titiller les premières places de manière durable pour l’instant afin d’espérer un retour dans l’élite du football français. Ancien buteur charismatique des Verts, Bafétimbi Gomis suit ce feuilleton de loin et dans les colonnes du Progrès, l’ex-international français a justement évoqué la vente de l’ASSE.

Pour celui qui a également porté les couleurs de l’OM et de l’OL, un rachat des Verts par un richissime homme d’affaires est indispensable pour retrouver de l’ambition dans le Forez. Bafétimbi Gomis, qui a tissé de multiples relations dans les pays du Golfe, aimerait que l’un de ses « amis » se penche sur la situation du club stéphanois. « Le football a changé, on le voit aussi à Lyon où le président Aulas a été obligé de vendre. Aujourd’hui, Saint-Étienne doit franchir un palier. Avec les sommes astronomiques qu’il faut pour acquérir un joueur, ce serait bien de passer par une vente. Maintenant, je ne sais pas où ça en est. Je sais que Roland (Romeyer) prendra toujours la bonne décision pour l’ASSE » explique l'ex-buteur de Saint-Etienne, avant de poursuivre.

Bafé Gomis prêt à jouer un rôle à Saint-Etienne

« Parfois, il veut bien faire, il est maladroit mais son amour pour le club est vrai et sincère. Roland a fait son temps mais il a bien géré le club, notamment en injectant de l’argent avec la Sacma. Il a plus fait de bien que de mal au club. Jouer un rôle à l’ASSE en cas de rachat ? Pourquoi pas ! Souvent, j'en parle dans les pays du Golfe, où j’ai pas mal d’amis. S’il y a un club à acheter, je leur dis que ça peut être Saint-Étienne. Le club et la ville en ont besoin. J’aimerais bien un jour qu’un de mes amis rachète l’ASSE » a fait savoir Bafétimbi Gomis, qui ne serait donc pas contre l’idée de jouer un rôle à Saint-Etienne dans les années à venir en cas de rachat par un milliardaire du Golfe. Un scénario qui, sur le papier, devrait envoyer pas mal de rêve aux supporters stéphanois. Reste maintenant à concrétiser cela en réalité.