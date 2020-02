ASSE : Saint-Etienne est 15e, pas de panique à bord !

Dans : ASSE.

Quinzième de Ligue 1, Saint-Etienne a affiché un visage très inquiétant dimanche après-midi sur la pelouse de Metz (3-1).

Une semaine après leur succès à domicile contre Nîmes, les hommes de Claude Puel étaient très attendus. Ils n’ont pas passé le test avec succès face à Metz, avec une lourde défaite à la clé. Un revers qui ne permet pas à Saint-Etienne de remonter au classement, et qui promet une longue seconde partie de saison aux supporters foréziens. Toutefois, le capitaine Loïc Perrin refuse de sombrer dans le pessimisme. En conférence de presse avant la réception de Marseille mercredi soir, le pilier de la défense de l’ASSE, en difficulté depuis quelques semaines, s’est voulu résolument optimiste.

Le clin d’œil de Perrin à Payet

« Il n’y a rien de dramatique au niveau comptable. On n’est pas là où on voudrait être, c'est vrai mais le championnat est très serré. Même si ça va être difficile de jouer les places européennes, il faut enchaîner des victoires pour remonter car chaque occasion manquée se paye. On a la chance d’enchaîner les matches. C’est une bonne chose, surtout avec cette belle affiche qui est un classique du championnat. Ça va nous permettre de montrer qu’on n’est pas à notre place contre le deuxième de Ligue 1 » a indiqué Loïc Perrin, avant de poursuivre.

« Après une période compliquée, Marseille a fait une fin d’année incroyable et reste sur une belle série de matches qui leur a permis de se replacer. C’est un bon deuxième et c’est normal de voir ce club à cette place. Marseille est programmé pour jouer les premières places avec ses joueurs de qualité ». Enfin, Loïc Perrin s’est exprimé au sujet de Dimitri Payet, le facteur X de Marseille, qui a porté les couleurs de l’ASSE au début de sa carrière. « Dimitri est un joueur vraiment talentueux qui a explosé avec l’AS Saint-Étienne. C’est ici qu’il a franchi un palier qui lui a permis de devenir un joueur de niveau international ». Espérons pour les Verts que l’international tricolore ne soit pas en forme mercredi car lorsque c’est le cas, l’Olympique de Marseille gagne souvent…