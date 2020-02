L1 : L’ASSE prend une grosse claque à Metz !

Dans : Ligue 1.

Metz bat l’ASSE à Saint-Symphorien : 3-1

Buts pour Metz : Nguette (44e, 70e) et Diallo (63e)

But pour l’ASSE : Hamouma (89e)

En déplacement à Metz ce dimanche, Saint-Etienne espérait surfer sur sa victoire contre Nîmes la semaine dernière afin de poursuivre sa remontée au classement. C’est raté, avec une lourde défaite (3-1).

Pourtant, les premières minutes étaient à l’avantage des Verts, qui se créaient de belles occasions par l’intermédiaire de Bouanga (2e) puis de Perrin (6e). Mais l’ASSE allait payer cash son inefficacité puisque juste avant la mi-temps, Nguette ouvrait le score en faveur de Metz (44e, 1-0). Saint-Etienne ne se démobilisait pas pour autant et avait l’occasion d’égaliser par Khazri puis M’Vila sur la même action (53e).

Là encore, l’ASSE manquait la cible et le payait cash car dix minutes plus tard, l’inévitable Diallo inscrivait le but du break en faveur de Metz (63e, 2-0). La rencontre était alors à sens unique et Metz enfonçait le clou avec le doublé de Nguette (70e, 3-0). En fin de match, Hamouma sauvait l’honneur (89e, 3-1) mais ce but de l’ASSE était anécdotique. Au classement, les Verts restent scotchés à la 15e place avec 28 points, soit le même total que son adversaire du jour, Metz.