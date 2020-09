ASSE : 40 ME pour Fofana, Puel va avoir des problèmes

Dans : ASSE.

C’est l’incroyable dossier de ce marché des transferts plutôt calme à Saint-Etienne par ailleurs.

Wesley Fofana fait totalement craquer les clubs anglais, et en particulier Leicester. Les Foxes ont déjà fait trois offres, toutes refusées, tandis que West Ham est passé à l’action, proposant 35 ME aux Verts pour leur défenseur central de seulement 19 ans. Sa saison dernière a été épatante, et son bon début d’exercice ont mis en appétit les deux clubs anglais. Malgré les refus répétés de Claude Puel, qui n’est pas dans une optique de surenchère pour mieux vendre son joueur mais bien dans celle de le garder cette saison, Leicester va tenter une dernière fois sa chance.

Selon L’Equipe, la volonté est telle chez Brendan Rodgers d’obtenir le joueur tout de suite, qu’une offre aux alentours de 40 ME n’est pas à exclure dans les prochains jours. Un montant énorme pour un défenseur qui n’est même pas international espoir français et n’a connu qu’une saison pleine en Ligue 1. Le quotidien sportif précise que Puel serait d’avis, même avec un tel montant, de conserver coûte que coûte Wesley Fofana dans son effectif. Mais les deux présidents que sont Bernard Caïazzo et Roland Romeyer pourraient tout de même intervenir pour lui rappeler qu’une telle somme ne peut pas se refuser, pour un club dont le budget est passé sous la barre des 100 ME cette saison. Cette ingérence sur le marché des transferts, domaine réservé de Claude Puel, aura-t-elle un effet sur l’avenir de Fofana et son futur départ ? Leicester et le joueur y croient beaucoup. Encore faut-il que cette 4e offre du club anglais se concrétise, et que l’entraineur de l’ASSE craque dans ce bras de fer.