ASSE : L'Angleterre folle de Fofana, une offre à 36ME !

Dans : ASSE.

Après plusieurs offres de Leicester pour faire signer Wesley Fofana, West Ham a jeté son dévolu sur le défenseur central de l’ASSE. Une offre a été faite pour convaincre le club stéphanois de changer sa position sur le sujet.

Il y a du mouvement autour de Wesley Fofana. Leicester City insiste auprès de l’ASSE pour lui chiper son prometteur défenseur central de 19 ans. Face à cette très alléchante opportunité de carrière, l’intéressé s’est mis d’accord avec les Foxes sur un transfert, quitte à se fâcher avec sa direction. Mais ce n’est pas aussi simple. L’AS Saint-Étienne et son entraîneur, Claude Puel, sont fermes. Ils ne céderont pas Fofana cet été. Le club anglais a pourtant tout tenté. Trois offres dont une dernière formulée ce lundi à 32 ME mais les Verts ne veulent rien entendre et l’ont refusée. Le club du Forez pensait alors être tranquille jusqu’à la clôture du mercato.

Leicester désormais dans le rétroviseur, c’est West Ham qui se met à son tour à tenter d'enrôler Wesley Fofana. Selon Sky Sports, le club londonien a fait une offre à son homologue de l’Hexagone. Le média anglais annonce une proposition de 25 ME + 11 ME de bonus. Au vu de la position de Claude Puel, il ne serait pas impossible que les avances des Hammers soient elles aussi repoussées. Pour le moment, la direction de l’ASSE n’a pas rendu sa décision. Désireux d’évoluer en Premier League, championnat qu’a rejoint son ancien coéquipier William Saliba (Arsenal), Wesley Fofana voit une course contre la montre se lancer. A moins de deux semaines de la fin du mercato, il ne sait toujours pas où il évoluera cette saison.