ASSE : Romeyer se félicite de ce coup de maître au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Nouveau pilier de l’AS Saint-Etienne depuis son arrivée il y a quelques semaines, Mathieu Debuchy fait l’unanimité dans le Forez. Auteur d’un but décisif face à l’OL ce week-end, l’international français est la bonne opération du mercato à l’ASSE. Un joli coup dont se félicite Roland Romeyer, fier de pouvoir compter sur l’ancien défenseur du LOSC dans son effectif, comme il l’a déclaré dans les colonnes du Progrès.

« C'est d'abord un grand professionnel, quelqu'un d'humble, un gars bien en somme. Il apporte vraiment un plus. Avec des joueurs comme ça, on peut aller à la guerre. La mayonnaise a bien pris entre les joueurs arrivés au mercato et les autres. C'est le travail de Jean-Louis (Gasset) et de son staff. On est dans une bonne dynamique, il faut continuer ainsi » a expliqué le président de l’ASSE, qui n’était pas présent au Groupama Stadium dimanche soir pour assister au derby. Mais qui est visiblement toujours focus sur l’ASSE et sur le mercato de son club…