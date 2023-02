Zidane ou Campos, le PSG n'a plus le choix !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a beau être encore en tête du classement de Ligue 1 et toujours qualifié pour la Ligue des champions, même si sa position est délicate, la crise couve du côté du Parc des Princes. Homme fort de la révolution décrétée par Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos est en danger avec toujours l'ombre de Zinedine Zidane.

« Non, je ne suis pas satisfait du mercato. On arrive à la fin sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection (…) C’est un grave problème pour nous(…) Au final, on n'a pas le joueur qui nous manque. S'il nous manque une pièce, le puzzle n'est pas complet. » A la fin du mercato d’été, Luis Campos, nommé quelques semaines avant au poste de conseiller sportif du Paris Saint-Germain, avait été cash, Christophe Galtier n’avait pas les joueurs qu’il fallait pour cette saison. Mais il avait tout de même fait signer plusieurs joueurs, dont certains sont désormais contestés à l’image d’un Hugo Ekitike, qui semble perdu au PSG. Si dimanche contre Lille, Luis Campos a peut-être inversé le sens d’un match qui s’annonçait mal pour Paris en débarquant sur le bord du terrain, des vents mauvais commencent à souffler au-dessus du conseiller choisi par Nasser Al-Khelaifi.

Doha n'aime pas les méthodes de Luis Campos

Et à en croire FootMercato, les responsables qataris du Paris Sain-Germain commencent à avoir de sérieux doutes sur la capacité de Luis Campos de mener à bien la mission qui lui a été confiée. Le dernier mercato d’hiver a plongé le board du PSG dans le doute, car les dossiers Milan Skriniar et Hakim Ziyech ont tourné au fiasco total et cette fois Campos n’a peut pas mettre cela sur le dos d’Antero Henrique. Résultat de cette accumulation de dossiers négatifs, du côté de Doha on ne serait pas loin de déjà vouloir pousser le Portugais vers la sortie alors même que ce dernier travaille déjà sur le prochain mercato. « Si Luis Campos a commencé à dessiner les contours de l’effectif parisien pour la saison prochaine, il y a, à l’heure où nous écrivons ces lignes, des chances limitées que l’état-major le conserve au sein du club francilien », affirme le média spécialisé, qui ne précise pas si dans sa chute Luis Campos entraînera un Christophe Galtier qu’il a poussé sur le banc du Paris Saint-Germain de toutes ses forces. Et FM l'affirme, si le PSG veut réussir son rêve de faire venir Zinedine Zidane sur son banc, ce sera sans Luis Campos. Un « lui ou moi » qui se fera au détriment de l'ancien homme fort de Lille et de Monaco.

L'atout Mbappé pour sauver Campos ?

Dans cette situation très compliquée pour lui, Luis Campos pourrait cependant avoir un très gros atout en la personne de Kylian Mbappé. Désormais véritable patron du projet parisien, le vice-champion du monde français a prolongé l'été dernier jusqu'en 2025, et cela doit beaucoup à la venue de Luis Campos, qu'il avait connu du côté de l'AS Monaco et dont on sait qu'il a l'oreille de la famille Mbappé. Autrement dit, le départ de Luis Campos ne peut pas réellement se faire sans que le numéro 7 du PSG soit consulté sur ce sujet. Bien évidemment, l'Emir du Qatar a déjà prouvé dans le passé qu'il n'écoutait pas grand monde au moment de prendre certaines décisions, mais virer celui qui était censé être l'homme de la révolution moins d'un an après l'avoir mis en place serait un camouflet de plus.