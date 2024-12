Le PSG se fâche, une offre va partir pour Gyökeres

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mécontent du rendement de son secteur offensif, le Paris Saint-Germain va passer à l’action cet hiver. Le club de la capitale prépare une offre pour l’attaquant du Sporting Portugal Viktor Gyökeres, encore impressionnant cette saison et très convoité en Europe.

Luis Enrique se montre moins obstiné. En plus de son mea-culpa devant le groupe concernant son management, l’entraîneur du Paris Saint-Germain accepte de reconsidérer la décision prise cet été. Alors que le conseiller sportif Luis Campos lui proposait le recrutement de Victor Osimhen, l’Espagnol s’était opposé à la venue de l’attaquant de Naples. Le technicien ne serait plus défavorable à la signature du Nigérian, et plus généralement à celle d’un pur avant-centre. Ce qui explique peut-être les rumeurs persistantes autour de Viktor Gyökeres (26 ans).

Comme beaucoup d’autres formations en Europe, le Paris Saint-Germain est annoncé parmi les courtisans du buteur du Sporting Portugal. Il faut dire que le Suédois continue d’impressionner cette saison. Toutes compétitions confondues, son compteur affiche déjà 25 buts. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que les deux équipes de Manchester, United et City, se livrent un duel sur ce dossier. Cela n’a pas l’air de refroidir le Paris Saint-Germain qui, d’après les informations récoltées par Fichajes, prépare une offre concrète pour le transfert de Viktor Gyökeres.

Des obstacles pour le PSG

Le montant de la proposition n’a pas filtré mais il faudra se montrer convaincant. Sachant que la clause libératoire de son joueur atteint les 100 millions d’euros, le Sporting Portugal est en position de force pour réclamer une somme importante. Rappelons également que la cible parisienne a publiquement émis le souhait de terminer la saison avec son équipe actuelle. Pas sûr que le Paris Saint-Germain puisse l’attendre l’été prochain. Surtout après le nul à Auxerre (0-0) qui a encore confirmé le manque de réalisme des attaquants franciliens.