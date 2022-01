Zidane au PSG, le cas Pochettino est réglé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain fonce vers un nouveau titre de champion de France, mais cela n'empêchera pas le club de la capitale de changer d'entraîneur. L'expérience Mauricio Pochettino vit ses derniers mois.

Les supporters du PSG ont visiblement été entendus du côté de Doha, puisqu’à force de dire qu’ils n’en pouvaient plus de voir leur équipe préférée rendre des copies brouillonnes, au point de faire du trio Mbappé-Neymar-Messi une association sans relief, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani met le paquet pour une nouvelle révolution. Même si Leonardo a récemment apporté son soutien à Mauricio Pochettino, l’entraîneur argentin arrivé libre de Tottenham paraît désormais uniquement focalisé sur son avenir personnel, probablement à Manchester United. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a jamais réussi à donner une identité de jeu à son équipe, et l’expérience va donc tourner court, Doha n’ayant jamais hésité à changer de technicien depuis le rachat du club de la capitale. Tandis que l’ère Mauricio Pochettino se finira en juin prochain, l’idée d’un limogeage express étant visiblement oublié du côté du Parc des Princes, Nasser Al-Khelafi l’a compris, l’Émir ne rêve que d’une chose, c’est voir Zinedine Zidane s’installer sur le banc du PSG.

Zidane reste discret, mais le PSG avance

Zizou #Zidane is still #PSG’s main target as coach for the next season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 16, 2022

Fidèle à ses habitudes, Zinedine Zidane est d’une discrétion absolue, Zizou ne communiquant sur les réseaux sociaux que sur sa vie de famille, se montrant tantôt à Disneyland Paris, tantôt en promenade sans donner le moindre indice sur ce qu’il fera après l’année sabbatique prise suite à son départ l’an dernier du Real Madrid. Mais Nicolo Schira et le JDD confirment que l’entraîneur français de 49 ans est la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain et que les planètes n’ont jamais semblé aussi proches de s’aligner. « Zidane est toujours l’objectif principal du PSG en tant qu’entraîneur la saison prochaine », écrit l’expert italien du mercato, tandis que l’hebdomadaire français confirme également que le champion du monde 98 est vraiment proche d’un incroyable retour en Ligue 1 et du côté de Paris, lui le natif de Marseille. « Il y a les rares qui se disent dans le secret et les autres qui jugent le mariage inéluctable : Zinedine Zidane entraîneur du PSG, ce ne serait qu’une question de temps », écrit Mickaël Caron.

Concernant Mauricio Pochettino, qui a été prolongé jusqu'en juin 2023 au printemps dernier, le Paris Saint-Germain le laissera partir vers Manchester United ou ailleurs sans aucun problème, mais sans lui verser la moindre indemnité. Cela changera des habitudes récentes, Nasser Al-Khelaifi ayant régulièrement signé des gros chèques au moment de se séparer de ses entraîneurs. Pour l'instant, on ne retiendra pas grand-chose de l'ère Pochettino, et sauf si ce dernier gagne la Ligue des champions, son passage au PSG restera comme une anecdote, surtout si Zinedine Zidane arrive.