Zidane au PSG, l’énorme révélation !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les révélations s'enchainent sur un accord à venir entre Zidane et le PSG. La date de sa signature est déjà évoquée !

L’Emir du Qatar n’est pas du genre à se soucier de savoir si Mauricio Pochettino est premier de Ligue 1 ou s’il vient de prolonger son contrat d’une saison avec le Paris SG, à la demande des dirigeants parisiens. Zinedine Zidane fait rêver en haut lieu dans l’Emirat, et le fait qu’une telle arrivée puisse continuer à faire encore évoluer le prestige et le rayonnement du PSG à l’international suffit à faire saliver Tamim ben Hamad Al Thani. Les discussions ont donc débuté depuis quelques semaines, pendant que le Paris SG continue à mener sa barque cette saison sous les ordres de Mauricio Pochettino. Mais les révélations commencent à se multiplier, et la source espagnole qui avait confirmé l’avis favorable donné par Zidane à une éventuelle arrivée au PSG va même encore plus loin.

Zidane au PSG début janvier ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Pour Manu Carreño, non seulement Zidane est réceptif aux discussions et se dit tenté par une telle aventure, mais en plus la deadline pour un changement de coach est déjà donnée dans les grandes lignes. « On me dit à Paris que cela va se passer avant l’Épiphanie », a ainsi livré le journaliste dans sa prise de parole sur la Cadena Ser. Autrement dit, c’est début janvier que l’arrivée du champion du monde 1998 dans la capitale française pourrait s’effectuer.

Au sujet de Zidane 🇫🇷, @La_SER se demande si son éventuelle venue pourrait avoir un lien avec la stratégie du PSG pour tenter de conserver Mbappé 🇫🇷. À voir.



Paris est quoi qu’il en soit optimiste pour Zidane selon la radio espagnole. Ça discute. La balle est dans son camp. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 8, 2021

Une annonce troublante, sachant que le timing correspond quasiment à l’identique à celui qui avait coûté sa place à Thomas Tuchel. Mauricio Pochettino avait alors attendu quelques jours pour prendre sa place d’entraineur du PSG au… 2 janvier 2021. Un schéma qui pourrait convenir à tout le monde, les joueurs parisiens étant alors en trêve hivernale et ils reprendraient l’entrainement, à quelques jours près, avec donc un nouvel entraineur.

Le tapis rouge pour Zidane

Et ces derniers temps, la victoire avec la manière pour une fois face à Bruges (4-1à en Ligue des Champions, n’a pas changé grand chose. Lionel Messi ne cache plus à ses proches qu’il ne comprend pas son utilisation par Mauricio Pochettino et estime qu’il serait mieux mis en valeur avec un entraineur renommé et sensible à l’équilibre du vestiaire comme Zinedine Zidane. Le tapis rouge est en tout cas déroulé, et comme la presse qatarie l’a annoncé depuis quelques semaines, les planètes sont réellement en train de s’aligner pour faire de Zizou le futur entraineur du Paris Saint-Germain.