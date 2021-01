Transfert PSG : Dzeko et Icardi, le gros deal relancé

Dans : PSG.

Il y a quelques jours, la presse italienne dévoilait une offre d’échange de prêts entre Edin Dzeko et Mauro Icardi, soumise par l’AS Roma au PSG.

Les médias transalpins étaient unanimes pour indiquer que le Paris Saint-Germain avait refusé cette proposition, Mauricio Pochettino ayant la ferme intention de relancer Mauro Icardi. Auteur d’une première partie de saison quasiment blanche, le buteur argentin de 28 ans est sur la bonne voie avec un but lors du Trophée des Champion contre l’Olympique de Marseille. L’ex-capitaine de l’Inter Milan a remis ça face à Brest au Parc des Princes, s’imposant comme le titulaire en attaque devant Moise Kean aux yeux du nouveau coach du Paris SG. Néanmoins, la Roma a toujours en tête de récupérer Mauro Icardi et de refourguer Edin Dzeko au club de la capitale française, selon Calcio Mercato.

A force de discuter avec les dirigeants de la Roma, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne seraient plus aussi fermés qu’auparavant sur la perspective de prêter Mauro Icardi six mois à Rome et de récupérer Edin Dzeko pour la même durée. Le club de la capitale est conscient que son attaquant argentin est fragile physiquement et peut traverser de longues périodes de disette comme lors de la seconde partie de la saison 2019-2020. C’est ainsi que Leonardo verrait en ce prêt de six mois en Italie l’occasion parfaite pour Mauro Icardi de briller et de rebooster sa valeur marchande. L’idée du Paris Saint-Germain serait ainsi de profiter de la vitrine de la Série A pour exposer Icardi avant de le vendre au prix fort cet été, dans le but d’avoir les liquidités nécessaires pour s’offrir définitivement Moise Kean, prêté sans option d’achat par Everton. En parallèle, le PSG se satisferait pleinement d’Edin Dzeko pour les six mois à venir afin d’assurer la concurrence avec Moise Kean et Kylian Mbappé en attaque. Reste maintenant à voir ce que Mauro Icardi pensera de tout cela, alors que l’AS Roma souhaite par tous les moyens de se séparer d’Edin Dzeko d’ici à lundi soir, date de clôture du mercato hivernal.