PSG : Dzeko offert à Paris, la surprise du mercato

Le mercato hivernal est extrêmement calme au Paris Saint-Germain, qui n’a pas enregistré le moindre renfort au mois de janvier.

En raison de la crise sanitaire, les finances des clubs sont mises à rude épreuve et en ce sens, peu d’investissements sont consentis par les clubs européens. En revanche, les prêts avec option d’achat ou les échanges de joueurs sont de plus en plus nombreux. C’est précisément un deal original incluant le mouvement de plusieurs joueurs qui a été proposé à Leonardo au cours des derniers jours, à en croire les informations de Sport Italia. Le média croit savoir que l’AS Roma s’est renseignée auprès du directeur sportif du Paris SG au sujet d’un certain Mauro Icardi. L’idée de la Louve était de récupérer l’ancien capitaine de l’Inter Milan sous la forme d’un prêt de six mois.

En échange, l’AS Roma était prête à offrir Edin Dzeko au Paris Saint-Germain sur un plateau. Sur le papier, l’offre paraissait plutôt équitable, bien que Mauro Icardi soit plus jeune que l’international bosnien. Néanmoins, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont rapidement balayé d’un revers de la main cette proposition, d’autant plus que Mauricio Pochettino a bien l’intention de relancer Mauro Icardi après sa première partie de saison quasiment blanche en raison de ses blessures. Buteur contre l’OM lors du Trophée des Champions puis face à Montpellier en Ligue 1, l’international argentin retrouve peu à peu ses meilleures sensations. Raison pour laquelle il aurait été totalement absurde pour le Paris Saint-Germain d’accepter un tel deal. Du côté de la Roma, on cherche à tout prix à se débarrasser d’Edin Dzeko, dans la mesure où le natif de Sarajevo sera en fin de contrat en juin 2022 et n’a pas réellement l’intention de prolonger à Rome.