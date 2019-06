PSG : Cristiano Ronaldo tenté par le Paris SG, à une énorme condition

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

L’élimination de la Juventus Turin par l’Ajax Amsterdam a provoqué une grosse cassure pour Cristiano Ronaldo. Déçu par le manque de talent au sein de l’équipe italienne, le Portugais a mis beaucoup de temps à digérer ce revers dans une compétition qu’il rêvait de gagner sous un autre maillot. Officiellement, il a l’ambition de faire mieux la saison prochaine sous le maillot turinois, avec lequel il est toujours sous contrat. Mais officieusement, le quintuple Ballon d’Or pourrait aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte. C’est du moins la sulfureuse théorie que lance Don Balon, pour qui Jorge Mendes, l’agent de CR7, a été approché par le PSG à son sujet.

Et pour se concocter une attaque XXL, le Paris Saint-Germain aurait offert à la Juventus 140 ME, soit 40 ME de plus que le montant payé pour son transfert du Real Madrid l’été dernier, tandis que le joueur deviendrait le mieux payé de la planète avec 50 ME de salaire par saison. Une offre qui aurait séduit Cristiano Ronaldo selon le média espagnol, même si l’implacable logique a ensuite frappé : pour s’offrir le Portugais, Paris devrait lâcher l’une de ses stars offensives afin de faire de la place dans le vestiaire et avoir les moyens financiers de cette folle ambition. Et l’opération serait alors beaucoup moins alléchante pour le champion de France.