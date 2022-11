Sadio Mané totalement absent contre le PSG ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Forfait pour le Mondial avec le Sénégal, Sadio Mané a déjà quitté le Qatar et il a même été opéré jeudi suite à sa rupture du tendon. La star est désormais très incertaine pour la double confrontation face au PSG en Ligue des champions.

Cela a été une terrible nouvelle pour Sadio Mané et pour la sélection du Sénégal, mais même si l’attaquant du Bayern Munich a fait le déplacement jusqu’au Qatar avec son équipe nationale, il a bien vite rebroussé chemin. Du côté des Lions de la Teranga, on pensait pouvoir compter un peu plus tard dans le tournoi, même si les médecins du Bayern Munich étaient très pessimistes suite à sa blessure dans l’ultime match de Bundesliga. Mais après de nouveaux contrôles, il est devenu évident que Sadio Mané n’était pas en état de jouer la moindre minute de jeu durant le Mondial, mais qu’en plus sa blessure était très sérieuse. En effet, l’ancien joueur de Liverpool a été victime d’une rupture du tendon au niveau du péroné droit et il a été contraint finalement de se faire opérer jeudi en Autriche. Forfait pour la Coupe du Monde, Sadio Mané le sera également plusieurs mois, et ce samedi l’hypothèse d’une absence en Ligue des champions face au PSG est évoquée.

Sadio Mané forfait comme Lewandowski contre le PSG

Bad news: Bayern Munich expect Sadio Mané to be out for 3.5 to 4 months, depending on the healing process. His appearance in the UCL round of 16 against PSG is in doubt. #FCBayern @SPORT1 — Kerry Hau (@kerry_hau) November 18, 2022

Si dans un premier temps, la presse bavaroise évoquait la certitude d’un forfait de Sadio Mané pour le match aller des huitièmes de finale de C1 contre Paris, prévus au Parc des Princes le 14 février prochain, désormais il n’est pas tabou d’évoquer une absence également lors du match retour le 8 mars à l’Allianz Arena. Rédacteur en chef de Sport 1, plus spécialement chargé du Bayern Munich et de l’équipe d’Allemagne, Kerry Hau affirme que cette absence de Sadio Mané contre le PSG n’est plus un sujet tabou. « Le Bayern Munich s’attend à ce que Sadio Mané soit forfait entre 3 mois et demi et 4 mois, cela dépendra du processus de récupération. Son apparition lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le PSG est douteuse », a précisé le journaliste allemand. Pour rappel, en 2021 lorsque le Paris Saint-Germain avait éliminé Munich lors des quarts de finale de la C1, c'est Robert Lewandowski, touché au genou droit, qui avait déclaré forfait pour les deux rencontres.