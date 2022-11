Le PSG retrouve le Bayern Munich en Ligue des champions !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Deuxième de sa poule de Ligue des Champions, le PSG affrontera le Bayern Munich en 8es de finale deux ans après avoir perdu en finale de la C1 contre ce même club et un an après l'avoir éliminé.

Tandis que les regards vont se tourner pendant un mois vers le Qatar, où la Coupe du monde débutera le 20 novembre, la Ligue des champions était la star de ce lundi avec le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’OM ayant été éliminé dans les conditions que l’on sait, l’unique représentant de la France était le PSG. Une formation parisienne finalement deuxième de son groupe, après un scénario rocambolesque, et qui savait avant même le tirage qu’il y avait un énorme risque de tomber sur un gros avec en plus le désavantage de se déplacer au match retour. En charge du tirage au sort, Hamit Altintop a fait attendre les supporters parisiens, puisque le PSG a attendu le dernier moment pour connaître son adversaire à savoir le Bayern Munich pour une revanche de la finale de la Ligue des champions 2020.

Pour rappel, le match aller aura lieu le 14, 15, 21 ou 22 février 2023 au Parc des Princes, et la rencontre retour se jouera le 7,8, 14 ou 15 mars à l'Allianz Arena de Munich.

Programme des 8es de finale de la Ligue des champions

PSG - Bayern Munich

RB Leipzig - Manchester City

Bruges - Benfica

Liverpool - Real Madrid

AC Milan - Tottenham

Francfort - Naples

Dortmund - Chelsea

Inter - Porto