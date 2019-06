PSG : La piste De Ligt est brûlante, Paris dit merci au Barça

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

S’il vise prioritairement Matthijs de Ligt en défense durant ce mercato, le Paris Saint-Germain doit composer avec une féroce concurrence.

En effet, Liverpool ou encore la Juventus Turin ont également manifesté leur intérêt pour le capitaine de l’Ajax Amsterdam. Mais dans ce dossier, le concurrent n°1 du club de la capitale est le FC Barcelone. Néanmoins, l’opération pourrait bien bloquer économiquement pour le champion d’Espagne en titre, à en croire les informations obtenues par le Mundo Deportivo en ce début de semaine.

En effet, le quotidien catalan affirme que pour Barcelone, il sera difficile pour ne pas dire impossible de boucler les dossiers De Ligt et Griezmann. Et évidemment, la piste prioritaire mène toujours à l’attaquant français, les besoins les plus urgents du club catalan se situant clairement dans le secteur offensif. Le Barça ayant déjà lâché plus de 75 ME pour recruter Frenkie De Jong, il pourrait bien se retrouver bloqué pour finaliser l’opération De Ligt. Et sans surprise, c’est le Paris Saint-Germain qui pourrait en profiter, en bouclant ce deal avec l’Ajax Amsterdam. Même si de son côté, le joueur entretient toujours le mystère concernant sa préférence.