Marco Asensio, l’incroyable ambition

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Réduit à un rôle secondaire cette saison, Marco Asensio pourrait se poser des questions sur son avenir au PSG. Mais il n'affiche qu'une seule ambition, celle de faire encore grandir le club de la capitale dans les années à venir.

Faire venir des joueurs du Real Madrid n’est pas toujours la meilleure des idées pour le Paris Saint-Germain, qui a parfois connu des déceptions à ce niveau. Sergio Ramos et Jesé n’ont pas répondu aux attentes, c’était un peu mieux pour Keylor Navas qui a été numéro 1 pendant quelques années. Mais que dire de Marco Asensio ? Arrivé avec l’étiquette de super joker du club merengue pour enfin franchir un cap et devenir un joueur majeur d’un grand d’Europe, l’Espagnol n’a pas saisi sa chance. Malgré des débuts intéressants, il a ensuite été freiné par des blessures, avant d’être snobé en deuxième partie de saison par Luis Enrique, qui ne semblait pas savoir quoi faire de lui.

Arrivé libre l’été dernier, Asensio a encore deux ans de contrat et ne s’imagine pas une seule seconde partir du PSG malgré cette utilisation très clairsemée. Et le fait que Luis Enrique ne prévoit pas spécialement d’en faire un joueur majeur. Discours de façade ou volonté de tout exploser la saison prochaine, l’Espagnol a confié au site officiel du PSG son désir de connaitre une deuxième saison bien plus convaincante.

Avec l’envie d’aller chercher des gros titres et d’être partie prenante de la réussite parisienne. « Je suis très heureux d’être ici, de vivre tout ça. Mais je ne veux pas m’arrêter là. Je veux continuer à accomplir beaucoup de choses. C’est ma première année au PSG et j’en veux plus. Je veux réaliser des choses qui n’ont jamais été faites ici. Je veux écrire l’histoire ici », ambitionne le milieu offensif de 28 ans, qui n’a que 5 buts et 6 passes décisives à se mettre sous la dent cette saison.

Un discours qui va certainement ravir les supporters, de voir un joueur arrivant en provenance du Real Madrid effectuer de telles louanges envers le PSG, club qu’il respecte énormément. « C’est un club très bien organisé, un très grand club, le plus grand de France et l’un des plus grands d’Europe. Mais c’est aussi une grande responsabilité d’être ici. Nous devons être à la hauteur. Les supporters m’ont beaucoup surpris, en bien. Ils nous encouragent à chaque match. L’autre jour, l’accueil qui nous a été réservé était incroyable », a souligné Marco Asensio, qui a bien envie de casser la dynamique actuelle au PSG et transmettre enfin son expérience. Celle d’un joueur qui a déjà gagné trois fois la Ligue des Champions.