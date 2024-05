OL ‍: O’Brien égale les chats de l’OM, la stat fait mal

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Catastrophique à l’extérieur cette saison, l’Olympique de Marseille alimente des statistiques accablantes. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont été inoffensifs chez leurs concurrents directs. A tel point que leur efficacité globale ne dépasse pas celle du défenseur central de l’Olympique Lyonnais Jake O’Brien.

« Au Vélodrome on est des tigres, et à l’extérieur on est des chats ». Après l’élimination en demi-finales de la Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame, Jean-Louis Gasset avait parfaitement résumé la saison de son équipe. Malgré les limites de son effectif, l’Olympique de Marseille a été quasi injouable dans son stade. Seul le Paris Saint-Germain est parvenu à s’imposer dans la cité phocéenne (0-2) en mars dernier.

Voilà pourquoi les Marseillais, avec un total de 36 points sur 51 possibles, forment la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 à domicile cette saison derrière Lille (36 points et une meilleure différence de buts, avec un match en moins à domicile). Le problème, et non des moindres, c’est que l’Olympique de Marseille réalise un exercice catastrophique hors de ses bases ! Avec seulement deux victoires en 16 déplacements, c’était à Lorient (2-4) et à Clermont (1-5), les deux derniers, le demi-finaliste de la C3 est 17e et avant-dernier au classement de la Ligue 1 à l’extérieur (11 points sur 48 possibles).

O'Brien rivalise avec l'OM à l'extérieur

Les statistiques deviennent encore plus accablantes lorsque l’on se concentre sur les confrontations face à la concurrence. Sur ses neuf matchs chez les équipes du top 10 de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a marqué que trois petits buts au total. C’est très peu, et c’est autant que le défenseur central de l’Olympique Lyonnais Jake O’Brien, buteur à Rennes (0-1) et auteur d’un doublé à Lens (défaite 3-2) ! On comprend mieux pourquoi les Marseillais vont sans doute passer à côté d’une qualification européenne.