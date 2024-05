PSG ‍: Luis Campos a le béguin pour Mateta ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une seconde partie de saison époustouflante avec Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta est courtisé par Naples. Mais selon la presse anglaise, le PSG est également à l’affût.

Recruté pour 11 millions d’euros par Crystal Palace en provenance de Mayence en janvier 2022, Jean-Philippe Mateta fait des merveilles en Premier League. En effet, l’ancien attaquant éphémère de l’Olympique Lyonnais compte 16 buts et 4 passes décisives avec les Eagles en 2023-2024, des statistiques qui font de lui l’un des meilleurs avant-centres de la Premier League, et encore plus si l’on prend simplement en compte la seconde partie de saison. Du haut de ses 26 ans, le natif de Sevran semble atteindre son meilleur niveau, et cela n’a pas échappé à Naples, qui le courtise et qui aimerait en faire le successeur de Victor Osimhen, si le départ de l’international nigérian venait à se confirmer dans les prochaines semaines.

EdF : « Je pense à l’Euro », il rêve d’être la méga surprise de la France https://t.co/ONgVK0RSqx — Foot01.com (@Foot01_com) May 15, 2024

Osimhen justement est ciblé par le PSG et Naples aimerait voir le club parisien lever la clause libératoire à 120 millions d’euros de l’ancien attaquant de Lille. Mais selon les informations du Sun, Luis Campos a d’autres idées en tête actuellement. Contre toute attente, le Paris Saint-Germain pourrait surprendre tout le monde et foncer sur Jean-Philippe Mateta afin de renforcer son attaque à moindre coût. Le média britannique affirme que le champion de France en titre est très intéressé par le buteur de Crystal Palace et a rejoint la liste des prétendants de Jean-Philippe Mateta.

Le PSG apprécie le profil de Jean-Philippe Mateta

A la recherche d’un buteur pour compenser le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG est très attentif à la situation de l’ancien Lyonnais et Luis Campos suit personnellement ses performances depuis le début de la saison. En réalité, on peut imaginer qu’une recrue de ce genre pourrait être la bienvenue à Paris en cas de départ de Randal Kolo-Muani ou de Gonçalo Ramos, même si selon les dernières tendances, l’ancien Nantais et le buteur portugais devraient rester. Quoi qu’il en soit, le profil de Jean-Philippe Mateta plait au PSG et cette piste sera suivie avec attention par le club de la capitale cet été.