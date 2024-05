PSG ‍: Luis Enrique colle un avertissement à la star du futur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Recruté l'été dernier avec l'accord de Luis Enrique, Bradley Barcola est considéré comme l'une des futures stars du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France.

Impeccable et buteur mercredi soir lors de la victoire du PSG à Nice, Bradley Barcola a appris moins de 24 heures plus tard qu'il était retenu par Didier Deschamps afin de participer à l'Euro qui débutera le 14 juin en Allemagne. Une progression fulgurante pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais à qui on imagine désormais un avenir énorme. Cependant, Luis Enrique, qui connaît bien le football et a eu l'occasion de côtoyer de nombreuses stars de ce sport, a été très clair ce samedi au moment d'évoquer Bradley Barcola.

S'il se réjouit de pouvoir compter sur l'attaquant de 21 ans, et s'il est heureux de le voir rejoindre l'équipe de France, Luis Enrique a tout de même tenu à faire passer un message à son joueur. L'entraîneur du Paris Saint-Germain connaît très bien les dangers d'une telle progression.

Barcola ne sera pas seul au PSG

En conférence de presse, Luis Enrique a tenu à féliciter son joueur d'être dans le groupe des Bleus pour l'Euro 2024, mais il le recadre aussi et surtout le prévient qu'il va devoir s'attendre à de la concurrence à son poste au PSG. « Barcola peut s'améliorer partout, comme le reste de ses coéquipiers, mais encore plus spécialement Bradley car c'est un joueur très jeune. Quand on signe un jeune d'une autre équipe, c'est une chose qui semble facile d'accepter un tel challenge, mais c'est très difficile. Vous devez comprendre que le niveau pour être titulaire est supérieur. Grâce à ses performances, il va jouer l'Euro avec son pays. C'est très beau et il le mérite. Mais la saison prochaine, le challenge sera encore plus grand. Mon objectif est de chercher d'autres joueurs, pour être en concurrence avec ceux qui ont bien joué cette saison afin d'avoir une équipe encore meilleure », a prévenu l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui ne veut surtout pas qu'une certaine tranquillité excessive gagne son vestiaire. Bradley Barcola est prévenu.