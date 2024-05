Le PSG en pole pour s'offrir Désiré Doué ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est toujours très intéressé par Désiré Doué et le coordinateur sportif du club Luis Campos a bien l’intention de mettre le paquet pour s’offrir le joyau du Stade Rennais lors du prochain mercato.

Il y a un an, le Paris Saint-Germain n’a pas hésité à lâcher 50 millions d’euros pour recruter Bradley Barcola en provenance de Lyon. A l’époque, les critiques ont été nombreuses sur le prix payé par le PSG pour acheter un joueur encore très inexpérimenté en Ligue 1. Dix mois plus tard, il semblerait que Luis Campos a eu le nez creux, car Bradley Barcola a montré d’excellentes choses en Ligue des Champions et postule aujourd’hui à une place dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro. De toute évidence, c’est lorsqu’il faut aller dénicher les meilleurs jeunes à fort potentiel que Luis Campos excelle, et le coordinateur sportif du PSG a bien l’intention de poursuivre dans cette direction lors du mercato estival à venir.

Le Portugais a des yeux partout, comme il l’a prouvé avec les signatures de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo, mais son objectif est aussi de recruter les meilleurs jeunes de Ligue 1. Très chaud sur Leny Yoro, le PSG l’est tout autant sur Désiré Doué. Depuis plusieurs semaines, le champion de France en titre est cité comme l’un des principaux courtisans de la pépite du Stade Rennais et ce forcing pourrait bien payer selon le journaliste Sébastien Vidal, qui indique sur son compte X que Paris est actuellement le favori pour rafler la mise.

Paris favori dans le dossier Désiré Doué

« Le PSG, déjà en quête de renforts pour la prochaine saison, pourrait signer Désiré Doué du Stade Rennais. Le jeune talent est suivi par plusieurs clubs européens, mais Paris semble en pole position. Proximité du club avec son agent » a fait savoir le journaliste, pour qui le PSG pourrait donc battre la concurrence de Leipzig ou encore du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund, qui ont également manifesté leur intérêt au cours des derniers mois. Reste que pour s’offrir Désiré Doué, le Paris Saint-Germain ne devra pas lésiner sur les moyens puisqu’aux dernières nouvelles, Rennes a fixé le prix de son prodige à 50 millions d’euros, soit le même prix que celui de Bradley Barcola, vendu par l’OL à Paris il y a un an.