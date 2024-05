EdF ‍: Lacazette et la France, c’est bouillant

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Sans surprise, Alexandre Lacazette ne figure pas dans la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour disputer l’Euro. Mais le capitaine de l’OL pourrait tout de même retrouver l’Equipe de France cet été.

Jusqu’au dernier moment, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont espéré une belle surprise pour leur capitaine Alexandre Lacazette. Le miracle n’a pas eu lieu puisque comme attendu, Didier Deschamps n’a pas retenu l’ancien buteur d’Arsenal, lui préférant notamment Randal Kolo Muani, ce que certains supporters des Bleus peinent à comprendre. La déception est bien évidemment présente pour Alexandre Lacazette, auteur d’une très belle saison à l’OL avec 20 buts toutes compétitions confondues.

Selon les informations du Quotidien du Sport, l’avant-centre rhodanien va néanmoins avoir l’occasion de se consoler dans les semaines à venir. D’abord en cas de qualification européenne avec Lyon, ce qui est désormais très probable que ce soit via le championnat ou la Coupe de France… mais également grâce aux Jeux Olympiques.

EdF : Kolo Muani plutôt que Lacazette, les Lyonnais craquent https://t.co/NCLRyAPDZU — Foot01.com (@Foot01_com) May 16, 2024

Comme indiqué à plusieurs reprises, la présence d’Alexandre Lacazette dans la liste de Thierry Henry est de plus en plus probable. Ce qui ressemblait au début à une simple hypothèse est en train de se matérialiser selon le média, qui affirme que le sujet a d’ores et déjà été évoqué entre les dirigeants de l’OL et la Fédération française de Football. Thierry Henry souhaitait initialement pouvoir compter sur Olivier Giroud et Kylian Mbappé, mais l’un va partir aux Etats-Unis tandis que le second devrait être interdit de disputer les JO par le Real Madrid.

Le sélectionneur des Bleuets a donc changé son fusil d’épaule et à fait de Lacazette l’une de ses priorités. Un excellent renfort pour l’Equipe de France olympique et une très bonne nouvelle pour le capitaine lyonnais, qui sera donc récompensé de sa belle saison et qui va reporter les couleurs de l’Equipe de France l’été prochain, à moins d’un nouveau contre-temps.