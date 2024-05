« ‍Kylian Barcola ‍», le PSG a le successeur de Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré l’absence de Kylian Mbappé, le PSG s’est imposé à Nice ce mercredi, notamment grâce à une excellente prestation réalisée par Bradley Barcola, auteur d’un joli but, d'une passe décisive et d'un carton rouge provoqué.

Malgré une composition d’équipe remodelée, le Paris Saint-Germain s’est imposé à Nice mercredi (2-1) en match en retard et Bradley Barcola a été un grand artisan de ce succès du club de la capitale. Aligné dans le couloir gauche, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais a fait vivre un calvaire à Jordan Lotomba. Auteur du second but parisien et à l’origine du premier, Bradley Barcola confirme qu’il est l’un des grands bonhommes de la seconde partie de saison du PSG. Dans son édition du jour, L’Equipe ne s’en est d’ailleurs pas trompé en lui attribuant la meilleure note du match avec un excellent 8/10.

EdF : La liste des 26 avec Barcola et Digne, TF1 se mouille https://t.co/pxiDCB6LLw — Foot01.com (@Foot01_com) May 14, 2024

« Ce fut une danse. Une danse dont se souviendra longtemps Jordan Lotomba. L'ailier parisien a dévoré le Suisse en un-contre-un. Comme sur le deuxième but de Zague (23e). Cinq minutes plus tôt, l'ancien Lyonnais avait été à l'origine et à la conclusion du premier but (18e). Il a continué à martyriser les défenseurs niçois et a provoqué l'exclusion de Bard (75e). Il aurait pu s'offrir un doublé sur une reprise de près (79e). Un bilan un peu plus rehaussé par une activité défensive constante » a souligné le quotidien national. Après la rencontre, son entraîneur Luis Enrique était lui aussi très satisfait de la prestation de Bradley Barcola, dont la présence dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024, qui sera dévoilée ce jeudi dans le journal de 20 heures sur TF1, ne fait quasiment plus aucun doute.

« Avec les jeunes joueurs sur lesquels nous avons misé, nous avons un projet à long terme. Il faut comprendre que le parcours de formation d’un joueur n’est pas linéaire, il y a des hauts et des bas. Bradley a montré depuis le début de la saison qu’il est prêt à jouer au plus haut niveau. Aujourd’hui, il a fait un match superbe en attaque et en défense » s’est réjoui l’entraîneur du PSG, qui a poussé l’été dernier pour que son club mette le paquet sur Bradley Barcola, même le prix de son transfert, estimé à 50 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais, semblait élevé.

Barcola doit maintenant assurer la succession de Mbappé

La question est maintenant de savoir si Bradley Barcola a les épaules pour prendre la succession de Kylian Mbappé, dont le départ du Paris Saint-Germain a été annoncé. Il n’y a pas de quoi en douter pour la version espagnole du site Be Soccer, qui a déjà trouvé un nouveau surnom à l’international espoirs français : « Kylian Barcola ». De quoi mettre la pression à un joueur appelé à prendre de plus en plus d’épaisseur dans la capitale française dans les mois et les années à venir.