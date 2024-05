Un gros chèque offert au PSG, Mbappé a craqué

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sur le point de quitter le Paris Saint-Germain cet été, Kylian Mbappé s’est montré particulièrement généreux. L’attaquant en fin de contrat, toujours en désaccord avec son président Nasser Al-Khelaïfi sur le plan financier, a accepté de verser un gros montant lors d’une vente aux enchères organisée par le club francilien jeudi.

Une chose est sûre, c’est que Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi ne se quitteront pas en bons termes. Le président du Paris Saint-Germain ne digère pas la décision de son attaquant qui s’apprête à partir libre cet été. Depuis l’annonce du Bondynois en interne en février dernier, les deux hommes prenaient soin de s’éviter, jusqu’au clash dimanche dernier. Le Qatari et la future recrue du Real Madrid ont eu une discussion tendue au sujet d’un désaccord financier.

Un duel Mbappé-Hakimi

Rappelons que Kylian Mbappé, mis à l’écart l’été dernier, avait accepté d’abandonner des primes afin que le Paris Saint-Germain ne soit pas lésé suite à son départ libre. Manifestement, les deux parties ne sont pas sur la même longueur d’onde. Ce qui n’a pas empêché le Français de verser un gros montant au Paris Saint-Germain jeudi soir. Rien à voir avec le conflit avec Nasser Al-Khelaïfi. Lors d’une vente aux enchères organisée au profit de la Fondation du club de la capitale, Kylian Mbappé a fait grimper le prix d’un tableau représentant la légende brésilienne Pelé.

La toile avait été mise à prix à 5 000 euros. Mais alors que six potentiels acheteurs avaient proposé jusqu’à 300 000 euros, le capitaine de l’équipe de France et son coéquipier Achraf Hakimi se sont livrés un duel acharné, jusqu’à la victoire de l’attaquant avec une offre à 520 000 euros, révèlent nos confrères du Parisien. De quoi boucler la plus grosse vente de la soirée organisée place Vendôme, et qui a permis de récolter 2,7 millions d’euros au total pour des œuvres caritatives.