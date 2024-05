Le PSG rêve d'un second couteau du Barça

Dans : PSG.

Prêté par le FC Barcelone à Gérone après une saison en dent de scie en Catalogne, Éric Garcia retrouve des couleurs chez l’actuel troisième de la Liga espagnole. De quoi susciter l’intérêt du PSG.

Très peu utilisé au Barça lors de la saison 2022-2023, Éric Garcia a pris la décision de partir en prêt à Gérone l’été dernier. Grand bien lui en a pris puisque le défenseur espagnol de 23 ans a retrouvé un temps de jeu plus important. Utilisé à 30 reprises, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable de Gérone, actuel troisième de la Liga espagnole. Son prêt ne comporte toutefois pas d’option d’achat et à ce jour, l’option la plus probable est que Garcia fasse son retour à Barcelone à la fin de la saison. Mais pour y faire quoi ? La question se pose dans la mesure où Xavi ne semble pas vraiment compter sur lui.

Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, dont l’entraîneur Luis Enrique a connu Éric Garcia lorsqu’il était le sélectionneur de l’Espagne. Ce n’est donc pas un hasard si le champion de France en titre s’intéresse au défenseur prêté par Barcelone à Gérone, selon les informations de Todo Fichajes. Le média croit savoir que Luis Enrique a demandé à Luis Campos s’il était possible de se pencher sur ce dossier plutôt abordable puisque la valeur marchande d’Éric Garcia est estimée à 15 millions d’euros après sa belle saison à Gérone.

Luis Enrique adore le profil d'Eric Garcia

Pour le coach parisien, cette signature servirait à la fois à doubler le poste d’Achraf Hakimi, alors que le PSG devrait se séparer de Nordi Mukiele, mais aussi de couvrir le poste de défenseur central, là où Éric Garcia a été formé. De plus, Luis Enrique connait la mentalité du joueur et sait qu’il ne posera aucun problème au sein du groupe, et cela même s’il est régulièrement remplaçant. Sur le papier, cette piste semble donc à creuser pour le Paris Saint-Germain. Barcelone de son côté, ne s’opposera pas à une vente. Bien au contraire, le club blaugrana doit vendre avant de pouvoir recruter et serait donc bien heureux si le PSG pouvait lui signer un chèque de 15 millions d’euros pour un joueur qui ne figure pas actuellement dans l’effectif de Xavi et dont la perte ne sera donc pas très conséquente.