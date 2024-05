PSG ‍: Le Qatar prépare le plus grand mercato de l'histoire ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG va devoir recruter du lourd durant ce mercato estival, notamment pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Au-delà de la succession de l’international français, plusieurs postes sont à renforcer d’urgence.

La double confrontation face au Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions a mis en lumière quelques limites de l’effectif à la disposition de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Plusieurs postes sont à renforcer avec des joueurs de classe internationale afin de passer un cap, on pense notamment à la défense centrale et au poste de milieu défensif. Les chantiers sont donc nombreux pour Luis Campos, qui travaille en étroite collaboration avec Luis Enrique pour bâtir un mercato cohérent et permettre au PSG de réaliser un nouveau parcours européen de grande qualité en 2024-2025. Pour le journaliste de RMC, Jimmy Braun, les départs au cours des deux dernières années de Sergio Ramos, Neymar, Lionel Messi, Keylor Navas ou encore Kylian Mbappé ont drastiquement réduit la masse salariale du club. Des économies qui doivent permettre au Qatar d’envoyer du lourd sur le marché des transferts pour recruter des top joueurs.

« Je vais être très clair, je pense que c’est le mercato le plus important pour le PSG depuis 2017 avec les arrivées de Neymar et de Mbappé. Pendant des années, on nous a expliqué que le PSG ne pouvait pas faire ce qu’il voulait et était limité à cause de la masse salariale. On se souvient que l’année dernière, il y avait Messi, Neymar, Sergio Ramos, Verratti, Mbappé. Encore cette saison, il y avait Mbappé. Là, tu perds Mbappé dont le salaire était de 70 millions d’euros par an, Navas qui touchait 10 millions d’euros par an, Kurzawa qui prenait 6 millions d’euros par an. Tu te libères cette masse salariale après t’être libéré de Verratti, Neymar, Messi et Sergio Ramos l’été dernier, donc tu as une vraie marge de manoeuvre pour reconstruire profondément cet effectif. Quand tu te fais éliminer par Dortmund en perdant à l’aller et au retour, c’est que tu as touché un plafond de verre. C’est bien d’avoir reconstruit une équipe avec un vrai état d’esprit, mais le PSG manque cruellement de qualité et de profondeur de banc à plusieurs postes » estime le journaliste, qui attend avec impatience de voir les surprises réservées par l’état-major du Paris Saint-Germain pour le mercato à venir.

Une chose est sûre, des renforts de grande qualité sont attendus dans toutes les lignes, même si Luis Enrique ne souhaite pas forcément des stars aux noms ronflants comme cela a été le cas par le passé au PSG. Un mercato efficace et cohérent mené par Luis Campos et Luis Enrique sera indispensable pour espérer un nouveau parcours de haute volée en Ligue des Champions avec l'espoir de remporter la coupe aux grandes oreilles l'an prochain.