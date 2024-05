Viré par Luis Enrique, le PSG vole à son secours

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire en début de saison, Manuel Ugarte n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, qui ne retiendra pas l’international uruguayen au mercato. Mais le PSG ne veut pas s’en débarrasser de manière définitive.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a cassé sa tirelire pour lever la clause libératoire de Manuel Ugarte, recruté pour 60 millions d’euros en provenance du Sporting Portugal. Assez méconnu en France, l’international uruguayen a rapidement séduit les supporters parisiens grâce à sa hargne, son état d’esprit irréprochable et son profil de joueur combatif au milieu de terrain. Rapidement, l’ancien du Sporting s’est imposé comme un titulaire dans le milieu à trois de Luis Enrique avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Mais au fil de la saison, Manuel Ugarte a disparu de la circulation au profit de Fabian Ruiz pour des raisons assez incompréhensibles, l’international espagnol de Naples n’ayant pas crevé l’écran, loin de là. Il semblerait que Manuel Ugarte ne soit pas assez technique pour Luis Enrique, qui ne veut quasiment plus en entendre parler et qui n’est pas contre son départ lors du mercato estival.

Cela tombe bien, plusieurs clubs italiens sont intéressés par le profil du milieu défensif du PSG, à commencer par l’AC Milan et la Juventus Turin. Néanmoins, le site Fichajes.net nous apporte quelques précisions intéressantes sur le potentiel départ à venir de Manuel Ugarte. Selon la rédaction du média espagnol, il n’est pas question pour Luis Campos de se séparer de Manuel Ugarte de manière définitive. En effet, le coordinateur sportif du PSG est certain du potentiel du joueur et même s’il accèdera aux demandes de Luis Enrique, il n’acceptera pas un transfert définitif du joueur. Si l’AC Milan ou la Juventus Turin veulent recruter Manuel Ugarte, ce sera donc sous la forme d’un prêt sans option d’achat, car Paris devrait s’opposer à un transfert sec, hormis offre monumentale qui permettrait au club de la capitale de rentrer dans ses frais. La question est maintenant de savoir si Manuel Ugarte sera enclin à partir le temps d’un prêt d’une saison, ou si l’international uruguayen a l’intention de rester au PSG pour tenter de regagner sa place dans l’esprit de Luis Enrique.