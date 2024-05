Sans Mbappé et ses mercenaires, le PSG récupère un trésor ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si le départ de Kylian Mbappé est une mauvaise nouvelle sportivement pour le PSG, c'est tout le contraire financièrement. Le PSG sera plus serein en économisant le salaire XXL de Mbappé ainsi que de tous les partants de l'été.

Kylian Mbappé va laisser un vide au PSG en s'en allant cet été. C'est le cas sur le terrain puisqu'il a encore marqué 44 fois cette saison. En coulisses, l'attaquant français était très influent lors des derniers mercatos, ayant fait venir ses amis Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Mais, le départ de Mbappé se sentira aussi dans les caisses du PSG. Le Français touchait quand même 72 millions d'euros bruts par an depuis 2022. Son départ donnera plus d'opportunités au PSG sur le marché des transferts d'autant qu'il s'ajoute à ceux d'autres cadres parisiens, bien rémunérés eux aussi.

Le PSG économise 175 ME en 2 ans !

En plus de Mbappé, Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Sergio Rico vont notamment quitter le club parisien. Tous ces joueurs assurés de partir rapporteront 15 millions d'euros de salaires annuels. Avec Kylian Mbappé, cela fait une économie de 87,4 millions d'euros au 30 juin prochain. De quoi aider le PSG à recruter efficacement cet été comme ce fut le cas l'été dernier. Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG avait pu donner 95 millions d'euros pour Kolo Muani et 80 millions d'euros pour Gonçalo Ramos entre autres.

Il faut dire que sans les deux ex-stars du Barça, le PSG avait déjà économisé 88,2 millions d'euros de salaires annuels bruts. En deux mercatos d'été, le PSG est en passe de récupérer la coquette somme de 175,6 millions d'euros ! Comme le fait remarquer Foot Mercato, cette manne est monstrueuse à l'échelle de la Ligue 1. Par exemple, l'OL possède une masse salariale annuelle inférieure de 20 millions d'euros à cette somme concentrée autour de sept joueurs parisiens seulement. On pourrait même atteindre les 200 millions d'euros d'économies si le PSG se débarrasse d'autres boulets comme Juan Bernat ou Renato Sanches par exemple. Les Parisiens ne jouent décidément pas dans la même cour que les autres...