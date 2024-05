Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite virée, il annonce le pire

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mois de juin approche et donc la date maintes fois annoncée pour la vente de l'Olympique de Marseille. Le spécialiste du dossier assure que la situation actuelle ne peut que déboucher sur une officialisation. Sans quoi cela va chauffer très fort pour Frank McCourt.

Ce dimanche aura lieu le dernier match de la saison de l’Olympique de Marseille. Les supporters auraient aimé ajouter d’autres rendez-vous comme une finale d’Europa League ou de Coupe de France, mais il n’en sera rien et sauf retournement de situation de folie lors de la 34e journée, l’OM va boucler une saison bien triste et sans aucune place pour l’Europe. Si le bilan à domicile est globalement positif, le fiasco à chaque déplacement a empêché toute ambition. L’ambiance au Vélodrome a souvent été au rendez-vous et en dehors d’une réunion houleuse en début de saison, et de quelques banderoles acides principalement dirigées contre Frank McCourt, on ne peut pas dire que cela sente la poudre malgré la déception sportive.

Les supporters trop calmes, comme c'est bizarre

Mais cela pourrait bien changer dans cette intersaison, tant l’incertitude autour de l’avenir du club pèse. Journalistes, comptes insider et influenceurs laissent souvent entendre que l’Arabie Saoudite pourrait faire une folie en rachetant l’OM pour en faire un vrai concurrent du PSG en France dans les années à venir, et retrouver son lustre d’antan. Cela semble pour le moment mal parti, alors que Frank McCourt est attendu sur le Vieux Port prochainement afin de faire le point sur la saison passée et l’exercice à venir. Mais ce moment entre les deux saisons pourrait être beaucoup plus sulfureux que prévu selon Thibaud Vézirian, persuadé que tout va s’accélérer comme prévu au mois de juin. Sinon, cela pourrait clairement dégénérer affirme le grand défenseur de la vente de l’OM depuis des années.

« La seule et unique logique au bazar total actuel c’est qu’on aille vers une officialisation. Si ce n’est pas le cas d’ici la fin du mois de juin, on aura le feu au niveau des supporters, le bazar au niveau des abonnements dès le mois de juin, la potentielle bronca ou guerre civile. Parce que quand on voit la patience des supporters, il y a quelque chose qui cloche. C’est une surprise ou une aberration. Quand on voit la virulence habituelle et la passion des supporters de l’OM, je ne les reconnais pas. S’il ne se trame rien en effet d’ici fin juin, attention le club va tanguer très sérieusement parce qu’il y a tout d’une fin de cycle, avec une catastrophe financière à la clé. Là, l’OM a vécu au-dessus de ses moyens, est dans un déficit structurel qui sera encore pire sans Coupe d’Europe. Et les contrats sont là », a annoncé Thibaud Vézirian, pour qui la situation est bien plus explosive qu’annoncée. Cela promet des semaines très chaudes dans la cité phocéenne, où Frank McCourt sera loin d’arriver en terrain conquis.