Le PSG reçoit une offre dingue pour Kolo-Muani, Al-Khelaïfi dit non

Par Guillaume Conte

C'est l'une des grandes déceptions de cette saison au PSG, Randal Kolo-Muani a coûté très cher et n'a pas pesé sur le rendement offensif de son équipe. Malgré cela, Nasser Al-Khelaïfi n'est pas disposé à le lâcher alors qu'une grosse proposition est en cours.

Arrivé en grandes pompes au Paris SG l’été dernier après un énorme bras de fer avec son club de Francfort, Randal Kolo-Muani représentait le rêve de Kylian Mbappé et de Luis Campos pour faire franchir un cap au club de la capitale. Un an plus tard, la déception est terrible tant l’ancien nantais n’a pas pu répondre aux attentes énormes générées par son transfert. Mais même si le finaliste de la Coupe du monde 2022 avait coûté moins cher, l’échec sur le plan sportif n’en aurait pas été moins important. Présenté comme un candidat à une place de titulaire en attaque pour faire concurrence à Gonçalo Ramos, RKM n’a jamais convaincu, ni en pointe ni sur un côté. Quelques lignes de statistiques dans les matchs souvent de seconde zone, mais c’est tout pour le jeune attaquant qui se pose légitimement des questions sur son avenir. Un destin à la Hugo Ekitike se dessine s’il n’y a pas un changement radical, soit une amélioration dans son jeu, soit un départ cet été.

Dortmund prêt à mettre 50 ME

Et cette solution commence à apparaitre comme viable selon L’Equipe, qui souligne que la priorité du PSG est de donner sa chance à Kolo-Muani pour une deuxième saison. Mais la possibilité de limiter la casse pour un joueur qui a coûté 90 millions d’euros entre aussi en ligne de compte. Et le Borussia Dortmund compte bien en profiter. Le club allemand, certainement plus impressionné par le potentiel du joueur aperçu en Bundesliga que lors de cette saison en France, est prêt à demander un prêt avec option d’achat pour récupérer l’ex-canari. L’Equipe précise même que le club de la Ruhr envisage, en cas de besoin, de faire une offre de transfert pouvant aller jusqu’à 50 millions d’euros. Soit le plus gros transfert de son histoire, et une porte de sortie pour limiter la casse pour le PSG.

Le club parisien reste pour le moment sur sa ligne de conduite, en assurant que Luis Enrique fera confiance à Kolo-Muani la saison prochaine et que Nasser Al-Khelaïfi en fait une question de principe et ne veut pas le vendre. Mais avec le départ de Kylian Mbappé, l’attaque du Paris SG sera attendue au tournant, et il sera compliqué d'espérer sagement que tout le monde trouve ses marques en début de saison. De quoi céder à la tentation d’un gros transfert permettant d’amener du sang neuf devant ?