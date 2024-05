Droits TV L1 ‍: Canal+ refuse de céder

Dans : Ligue 1.

Beinsports est désormais le grandissime favori pour diffuser la Ligue 1 à partir de la saison prochaine, et pour cause, la chaîne qatarie est toute seule. Mais Canal+ traîne les pieds pour permettre à l'accord de se finaliser.

Prime Vidéo s'apprête à diffuser dimanche soir ses derniers matchs de Ligue 1, même si la chaine du groupe Amazon aura encore les rencontres des play-offs à son menu, et c'est une nouvelle page du football français qui se tourne. Il ne fait désormais aucun doute que la suite de notre Championnat se déroulera sur Beinsports, la chaîne sportive qatarie ayant été très vivement incitée par le Qatar et Emmanuel Macron à faire l'effort financier qu'il fallait pour sauver la Ligue 1. Mais dans ce puzzle à 900 millions d'euros par an, droits internationaux inclus, il y a une pièce qui manque.

Cette pièce, c'est Canal+. Car Beinsports souhaite que C+ diffuse sa chaîne 100% Ligue 1 et pour cela, le média qatari réclame un plus gros chèque, estimant que cela était un vrai atout pour Canal+ d'avoir ainsi dans son bouquet une chaîne diffusant toutes les rencontres du Championnat sans payer les droits. Sur le papier, cela a du sens, mais c'est oublier bien vite que Maxime Saada n'a pas du tout oublié ce que la Ligue de Football Professionnel d'abord avec Mediapro, puis avec Prime Vidéo.

Canal+ ne veut pas faire ce cadeau à la LFP

Autrement dit, face à la demande de Beinsports de lui offrir plus d'argent pour diffuser sa chaîne, le patron de Canal+ ne bouge pas, ne voulant surtout pas permettre à Vincent Labrune de faire le malin et de jubiler sur le dossier de la vente des droits TV de la Ligue 1. « Plusieurs rendez-vous ont eu lieu, encore aujourd'hui, entre Yousef Al-Obaidly (Ndlr : le directeur général de Beinsports) et Maxime Saada mais pour le moment ils ne tombent pas d’accord sur la valorisation. Le patron de Canal, bien conscient qu’un accord serait synonyme de victoire pour la Ligue avec qui la relation est glaciale, veut prendre tout son temps (...) La situation est donc pour le moment bloquée mais en privé Al-Obaidly se dit convaincu qu’il va finir par trouver un accord avec « son ami Maxime » », précise Arthur Perrot, journaliste de RMC.