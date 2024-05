Luis Diaz veut quitter Liverpool et snobe le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Deux ans et demi après avoir signé à Liverpool pour 50 millions d’euros, Luis Diaz verrait un départ des Reds d’un bon œil. Mais pas de fausse joie pour le PSG, car le Colombien a une idée bien précise en tête pour son futur.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain est régulièrement cité parmi les prétendants de Luis Diaz. Il faut dire que l’international colombien réalise une très belle saison à Liverpool, où il totalise 13 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Au-delà des statistiques, c’est le profil de Luis Diaz qui a de quoi plaire avec son style à la fois provocateur et ultra-rapide mais aussi très rigoureux sur le plan des efforts défensifs. Le PSG suit donc la situation de l’ancienne pile électrique du FC Porto avec la plus grande attention mais en ce milieu de semaine, Mundo Deportivo dévoile une information qui devrait calmer les ardeurs de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi. Et pour cause, le média espagnol indique que Luis Diaz a l’intention de quitter Liverpool lors de ce mercato estival… afin de rejoindre le FC Barcelone.

Luis Diaz au PSG, une première offre dévoilée https://t.co/MEYuYjcs5M — Foot01.com (@Foot01_com) May 6, 2024

L’information est à prendre avec prudence car elle vient d’un média catalan et par conséquent pro-Barça, mais l’attaquant de Liverpool ne souhaiterait quitter les Reds que pour une seule destination, Barcelone. L’opération semble néanmoins complexe à mettre en œuvre pour le vice-champion d’Espagne car Luis Diaz est sous contrat avec le club de la Mersey jusqu’en 2027 et Liverpool n’a aucun intérêt à le brader et à le vendre pour moins de 60 à 70 millions d’euros. Barcelone devra impérativement réaliser une très grosse vente, de type Ronald Araujo, Frenkie de Jong ou Raphinha, pour financer un tel transfert. L’opération pourrait donc mettre du temps à se concrétiser, ce qui est susceptible de jouer en faveur du PSG. Mais l’affaire semble tout de même assez difficile à première vue, le joueur ayant véritablement le Barça en tête en cas de départ de Liverpool dans les semaines à venir.