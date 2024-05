Mbappé, un regard qui tue le roi du mercato

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé fait le bonheur des spécialistes du mercato sur les réseaux sociaux, et notamment celui du plus important d'entre eux, Fabrizio Romano. Ce dernier a cependant pris une leçon d'humilité.

Il pèse 20,5 millions d'abonnés sur X (anciennement Twitter), a ses propres émissions dans différents pays, participe parfois à l'officialisation de signatures par des clubs, et globalement Fabrizio Romano est désormais considéré comme le roi du mercato. Au point même d'avoir vu une de ses expressions préférées, « Here we go ! », devenir une expression courante lorsque des transferts s'officialisent. Cependant, le journaliste italien a beau être une star des réseaux sociaux et des médias, tout le monde ne le connaît pas. Et c'était par exemple le cas de Kylian Mbappé, à qui Romano a pourtant consacré des milliers de messages. Une scène diffusée sur X a fait sourire pas mal de monde.

Kylian Mbappé was checking Fabrizio Romano's ID to see who he was. 😂🇫🇷pic.twitter.com/GQGYoLAf26 — KMZ (@KM10Zone) May 14, 2024

En effet, Fabrizio Romano était dimanche au Parc des Princes pour PSG-Toulouse, et notre confrère a même eu le droit d'entrer sur le terrain au moment de la célébration du titre. Forcément, le roi du mercato a voulu aller dire bonjour à Kylian Mbappé pendant le tour d'honneur et il y est parvenu. Cependant, sur la vidéo de la rencontre entre les deux hommes, on voit bien que Kylian Mbappé se demande qui est cette personne accréditée qui vient le saluer. Et très discrètement, le numéro 7 du Paris Saint-Germain regarde attentivement le badge que porte autour du cou Fabrizio Romano afin de savoir qui est ce monsieur. Une fois qu'il a vu, il l'a très courtoisement salué, et posé pour une photo que le journaliste italien a évidemment relayée sur les réseaux sociaux. Cette scène a fait réagir X.

Fabrizio Romano c'est qui ? Mbappé vérifie

« Fabrizio rencontre son employeur. Il fera faillite une fois la saga terminée », « Que Fabrizio Romano s'approche si excité et si proche de Kylian Mbappé et que le Français ait dû regarder son badge pour savoir qui il est me fait pleurer », « abonnement à Malaise TV pour Romano », les commentaires amusés suite à cette scène sont nombreux. De quoi attirer l'oeil du quotidien sportif espagnol AS qui se régale de cette séquence entre le futur joueur du Real Madrid et le spécialiste mondial du marché des transferts.