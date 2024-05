Mbappé impossible à remplacer, le PSG casse tout

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé va découvrir un nouveau monde en signant au Real Madrid. De son côté, le PSG devra se montrer malin pour le remplacer et tenter de renforcer son projet.

Le PSG n'aura officiellement plus aucune très grande star dans son effectif au moment du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Un énorme changement pour le projet de QSI. Un marché des transferts est encore à réaliser, mais Luis Enrique est clair, l'Espagnol veut s'appuyer sur des jeunes joueurs à fort potentiel afin de créer un projet d'avenir. Cela lui réussit plutôt bien pour le moment.

Cependant, le board du PSG devra se montrer malin pour réussir à remplacer efficacement Mbappé, du moins premièrement d'un point de vue sportif, afin de se montrer encore compétitif dans toutes les compétitions. Pour certains observateurs, tenter de remplacer qualitativement Mbappé sera presque mission impossible, tant le Kid de Bondy a apporté au Paris Saint-Germain depuis sa signature en 2017. Et ce n'est pas Alain Giresse qui dira le contraire.

Le PSG sans Mbappé, le plus dur commence

Lors d'un entretien accordé à AS, l'ancienne star des Bleus, désormais consultant, a en effet donné son avis sur le sujet. Et pour l'ancienne gloire de l'équipe de France, Mbappé laissera un vide énorme à Paris. « Luis Enrique pense déjà à la saison prochaine sans lui et en championnat, l'équipe avait suffisamment d'avantages pour pouvoir se passer d'un joueur aussi différentiel, mais en Ligue des champions, il avait besoin de lui et ne pouvait pas se priver d'un attaquant aussi colossal. (...) Ils savent qu'il sera pratiquement impossible de remplacer un footballeur de la taille de Mbappé. L’équipe devra sûrement changer sa façon de jouer pour ne plus dépendre autant d’une star », a notamment indiqué Alain Giresse, curieux de voir comment le PSG pourra se débrouiller sur le long terme sans un joueur comme Mbappé, qui marquait plus d'une trentaine de buts chaque saison. Et c'est une denrée extrêmement rare ces derniers temps.

Nasser Al-Khelaifi ayant décrété que l'ère des stars était désormais terminée à Paris, Luis Campos sait que ce mercato estival 2024 est probablement le plus important depuis le rachat du Paris Saint-Germain par QSI en 2011. Si le conseiller portugais se rate, alors le PSG pourrait le payer au prix fort la saison prochaine. Car sans Kylian Mbappé, la concurrence en Ligue 1 aura désormais un peu moins peur du club de la capitale, sauf si d'ici à la reprise de la saison, Paris réussit à s'offrir une nouvelle pépite mondiale. Mais faire oublier Mbappé est forcément un challenge énorme qui va déterminer l'avenir à court terme du Paris Saint-Germain.