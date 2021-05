Neymar ridiculise Nike, le PSG tousse

Dans : PSG.

Désormais sous contrat avec Puma, Neymar a vécu comme un règlement de compte les révélations de Nike sur une possible agression sexuelle de la star brésilienne il y a 5 ans. Au PSG, on regarde cela attentivement.

Un an après avoir cessé de collaborer avec Neymar, Nike a planté un coup de couteau dans le dos du joueur brésilien en faisant fuiter les raisons supposées de la fin de la collaboration entre le marque américaine et la star. La semaine passée, la presse nord-américaine révélait que sans pouvoir le prouver, Nike avait enquêté sur le comportement de Neymar en 2016 dans un hôtel de New York où ce dernier aurait demandé à une salariée de l’équipementier une faveur sexuelle et l’aurait poursuivi dans les couloirs de l’établissement. Du côté du clan Neymar, on a hurlé au scandale, le père de l’attaquant du Paris Saint-Germain faisant remarquer que Nike avait eu le même genre de comportement lorsque Cristiano Ronaldo avait changé de sponsor. Quelques années après CR7 avait été accusé de viol aux Etats-Unis, et l’affaire s’était réglée à l’amiable.

Reste que désormais Neymar doit porter la célèbre virgule de Nike à la fois sous le maillot de la Seleçao, mais également du PSG. Et il le digère mal. Dans un premier temps, le joueur du PSG avait fait part de son malaise : « Ironie du sort, je vais continuer à afficher sur ma poitrine une marque qui m'a trahi. » Mais le joueur est allé plus loin ce lundi en diffusant une photo de lui, avec le sourire, prise à l’entraînement avec ses coéquipiers de la Seleçao en masquant le logo de Nike et en le remplaçant par un emoji. « Rien ni personne ne m'enlève mon sourire », a commenté Neymar à ses millions de followers. Du côté du Paris Saint-Germain, également équipé par Nike, on va évidemment regarder de très près la communication du joueur brésilien sur les réseaux sociaux, les dirigeants du PSG ayant évidemment conscience que la firme américaine ne pourra pas accepter d'être masquée par Neymar.