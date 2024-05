Adieu le Parc, Nasser Al-Khelaifi monte à cheval

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours en conflit avec la maire de la capitale Anne Hidalgo, le Paris Saint-Germain envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes. Le club francilien pense à construire son propre stade et discute pour racheter l’hippodrome de Saint-Cloud, malgré plusieurs difficultés sur ce dossier.

Nasser Al-Khelaïfi a sifflé la fin de la partie. En février dernier, le président du Paris Saint-Germain avait annoncé que l’histoire avec le Parc des Princes était terminée. « C'est plus facile pour nous désormais, on sait ce que l'on veut. C'est fini pour nous », lâchait le Qatari agacé par la position d’Anne Hidalgo, la maire de la capitale qui refuse de vendre le stade où évolue le champion de France.

Le PSG patient pour le Parc

Mais en réalité, le club francilien n’a pas totalement perdu espoir. Le Paris Saint-Germain, qui souhaite racheter l’enceinte et agrandir sa capacité (d’environ 47 000 places à près de 57 000), compte sur un éventuel changement après les élections municipales en 2026. En attendant, le club dirigé par Qatar Sports Investments envisage sérieusement la construction de son propre stade, et principalement sur le site de l’hippodrome de Saint-Cloud que le Paris Saint-Germain pense à racheter.

🏟️ Toujours en quête d'un nouveau stade, le PSG n'a pas abandonné l'idée de s'installer à l'Hippodrome de Saint-Cloud. Mais l'opération semble difficile à mettre en œuvre.



Autre possibilité envisagée, Saint-Quentin-en-Yvelines.



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/5GFl7EaYQH — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) May 17, 2024

Le lieu a plusieurs avantages puisqu’il se situe à moins de 10 kilomètres du Parc des Princes, et les spectateurs auraient une vue sur la Tour Eiffel. De plus, cet hippodrome appartient à France Galop, et non à la ville de Paris. Des discussions ont donc été entamées. Sauf que plusieurs obstacles se dressent déjà. Outre la gestion des nombreux supporters dans les rues étroites de Saint-Cloud, il faudrait changer le réseau de transports et le plan local d'urbanisme (PLU).

A noter aussi que cet hippodrome a la particularité de posséder une corde vers la gauche, une spécificité très appréciée dans le milieu qui complique la vente. Les 75 hectares de l’hippodrome laissent néanmoins la possibilité de construire un stade tout en conservant le champ de course. Cela reste compliqué pour le Paris Saint-Germain dans la mesure où France Galop ne serait pas spécialement vendeur.