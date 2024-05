Diallo à l'OL, Lacazette à Al-Shabab, l'Arabie Saoudite s'occupe de tout ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Courtisé en Arabie Saoudite, Alexandre Lacazette pourrait quitter l'OL si chacun y trouve son compte. En plus d'une grosse financière, le club d'Al Shabab propose déjà le remplaçant du capitaine lyonnais à John Textor.

Si Alexandre Lacazette ne fait pas rêver le sélectionneur de l’équipe de France, qui lui a comme ces dernières années préféré d’autres joueurs offensifs, sa cote est en revanche très haute en Arabie saoudite. Depuis son retour à l’OL, l’avant-centre a enchainé deux saisons de très bonne facture au point d’être le deuxième meilleur buteur derrière Kylian Mbappé depuis son retour. A 32 ans, le joueur formé à Lyon et passé seulement cinq ans à Arsenal entre temps, continue d’impressionner et est bien parti pour porter son équipe vers un retour en Coupe d’Europe, que ce soit par le biais de la Ligue 1 ou de la Coupe de France. Mais son avenir reste incertain, surtout qu’un club aux très gros moyens est sur le coup.

Habib Diallo pour faire oublier Alexandre Lacazette

Avec encore un an de contrat, Alexandre Lacazette n’est pas spécialement inquiet et devait au départ continuer l’aventure à Lyon. L’hiver dernier, il a été courtisé en Arabie saoudite mais ne se voyait pas quitter son club de coeur dans cette situation, et a donc fermement refusé toute idée d’un départ. Les offres sont toujours là, et il reste à savoir ce que va décider l’ex-international tricolore dans les semaines à venir. Car Le Progrès l’affirme, le club d’Al Shabab vient de revenir à l’assaut pour le récupérer cet été. La formation basée à Riyad comme beaucoup de clubs du Royaume, possède plusieurs anciens joueurs de Ligue 1 dans ses rangs comme Habib Diallo (Strasbourg), Yannick Ferreira-Carrasco (Monaco) ou Romain Saïss (Angers), en plus d’Ivan Rakitic.

Al Shabab est donc revenu aux affaires pour boucler ce transfert et y mettre les moyens pour convaincre le joueur mais aussi l’OL. En ce qui concerne le « Général », l’offre est copieuse sur le plan salarial pour celui qui a déjà le plus gros salaire lyonnais. Il verrait ainsi ses émolument grimper encore sur les prochaines années. Son attitude pourrait aussi dépendre de celle de John Textor, Lacazette ayant envie de savoir si l’OL compte lui proposer une prolongation de contrat pour l’inciter à rester. De son côté, le club rhodanien pourrait se voir offrir une indemnité de transfert, mais aussi un joueur dans l’échange pour récupérer un avant-centre. Ce serait Habib Diallo, parti il y a peu de Strasbourg pour le club de Riyad, et qui ferait ainsi le chemin inverse un an après avoir quitté l’Alsace pour 18 millions d’euros. Pour sa dernière saison en Ligue 1, le Sénégalais de 28 ans avait tout de même inscrit 20 buts en 37 matchs, ce qui pourrait être un argument convaincant.