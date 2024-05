Kolo Muani c'est zéro, l'offre fantôme qui humilie Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, lors du marché des transferts, le PSG ne manquera pas de travail. En attaque, le dossier Randal Kolo Muani fait pas mal parler.

Recruté pour près de 90 millions d'euros dans les ultimes heures du dernier mercato estival par le PSG, Randal Kolo Muani est dans le flou. Le vice-champion du monde français sort d'une première saison très compliquée dans la capitale. Officiellement, les champions de France ne comptent pas s'en séparer et sont prêts à lui donner une autre chance, surtout sans la présence de Kylian Mbappé. Mais en interne, il se murmure que le PSG ne dirait pas non à une grosse offre. Ces dernières heures, un intérêt du Borussia Dortmund a été avancé pour récupérer RKM. Finalement, les Marsupiaux ne seraient pas plus chauds que cela.

Kolo Muani de retour en Bundesliga ? C'est non

C'est en tout cas ce qu'indique Sky Sports Germany ces dernières heures. Le média affirme qu'il n'y a absolument aucune vérité dans les rumeurs concernant le Français et le Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund qui est en revanche séduit par le profil de l'ancien Rennais, Serhou Guirassy, qui a impressionné en début de saison sous les couleurs du VfB Stuttgart. Un dossier qui serait en plus beaucoup plus facile que celui de Kolo Muani puisque Guirassy a une clause libératoire fixée à seulement 18 millions d'euros. Dortmund ne devrait donc pas être le sauveur du PSG dans le dossier Kolo Muani.

Nul doute que ses performances lors de l'Euro 2024 avec l'équipe de France pourraient néanmoins changer la donne pour lui, concernant un avenir au PSG ou alors un futur transfert. Tout reste encore ouvert dans le dossier. Mais une chose est sûre, les Franciliens amèneront pas mal de concurrence dans leur secteur offensif cet été. A Kolo Muani d'envoyer un message, lui qui avait été convaincu par le projet parisien l'été dernier.