Luis Enrique vire quatre joueurs du PSG

Par Corentin Facy

Le mercato du PSG sera animé dans le sens des arrivées mais également dans celui des départs. Luis Enrique a d’ores et déjà validé les départs de quatre joueurs aux salaires conséquents. Carlos Soler, Nordi Mukiele, Milan Skriniar et Manuel Ugarte ne seront pas retenus par le board parisien.

Le départ de Kylian Mbappé a d’ores et déjà été officialisé, mais le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain ne sera pas le seul à faire ses valises cet été. En fin de contrat, Layvin Kurzawa s’apprête lui aussi à vider son casier. Par qui l’ancien latéral gauche de l’AS Monaco sera-t-il imité ? A en croire les informations de L’Equipe, quatre joueurs sont dans le viseur de Luis Enrique et pourraient être chassés du PSG lors de ce mercato estival. Le premier d’entre eux n’est autre que Carlos Soler, utilisé dans un rôle de dépannage au poste de latéral droit en début de saison, puis totalement inutilisé après la trêve. L’international espagnol ne joue plus et son départ semble une évidence, d’autant qu’un très beau courtisan lui fait les yeux doux. Aston Villa, entraîné par Unai Emery et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, aimerait le sortir de sa galère parisienne.

De quoi envisager une vente pour l’ex-capitaine de Valence, acheté pour 18 millions d’euros il y a deux ans. Le second joueur que le PSG aimerait voir partir cet été est Nordi Mukiele. A l’instar de Carlos Soler, l’ancien défenseur de Montpellier et de Leipzig ne joue quasiment pas, y compris lorsque Achraf Hakimi est absent. Peu apprécié par Luis Enrique, il devrait lui aussi bénéficier de quelques opportunités sur le marché des transferts, après avoir été sondé par Chelsea et le Bayern Munich au mois de janvier. A l’époque, Paris n’avait pas validé son départ et on se demande pourquoi, tant Luis Enrique l’a peu utilisé après la trêve hivernale. A 26 ans, Nordi Mukiele veut rejoindre un club dans lequel il sera important et où il bénéficiera d’un temps de jeu conséquent. Ce ne sera pas au PSG, raison pour laquelle un transfert est envisagé et a toutes les chances de voir le jour.

Le PSG aimerait vendre Soler, Mukiele, Ugarte et Skriniar

Un autre joueur est sur le départ et c’est davantage une surprise puisqu’il s’agit de Manuel Ugarte, recruté pour la coquette somme de 60 millions d’euros en provenance du Sporting Portugal l’été dernier. Titulaire indiscutable durant les premiers mois, l’international uruguayen a brutalement disparu de la circulation, au point de ne même pas jouer dans certaines rencontres sur lesquelles Luis Enrique a beaucoup fait tourner comme à Lorient il y a un mois. A l’instar de Mukiele et de Soler, Ugarte a beaucoup de courtisans. Il jouit notamment d’une belle cote en Italie, où l’AC Milan ainsi que la Juventus Turin sont attentifs à sa situation mais en ce qui concerne Ugarte, un prêt est envisagé car au sein du board parisien, certains estiment qu’il ne serait pas judicieux de le vendre définitivement.

Enfin, le quatrième joueur dont le Paris Saint-Germain aimerait se séparer lors du mercato à venir est une autre recrue de l’été 2024 : Milan Skriniar. Recruté libre en provenance de l’Inter, il s’était lui aussi imposé comme un titulaire lors des premiers mois de compétition. Recruté avant la nomination de Luis Enrique, qui n’a donc pas validé ce renfort, l’international slovaque ne semble pas coller aux critères du coach espagnol pour ce poste très exposé dans le système de l’ancien Barcelonais. Son faible temps de jeu et ses pépins physiques encouragent le PSG à vouloir le vendre, et s’il jouit d’une belle cote en Italie, son départ ne sera pas si simple à ficeler car Milan Skriniar jouit d’un colossal salaire dans la capitale française. Les chantiers sont en tout cas nombreux pour la direction sportive parisienne même si contrairement à certaines années, les indésirables ne semblent pas totalement invendables car ils ont tous des courtisans sur le marché. De quoi donner de l’espoir à Luis Campos pour boucler quelques belles ventes.