OL ‍: Il supplie Textor de payer 17,5 millions d'euros pour lui

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a fait de gros investissements lors du mercato, et l'heure des choix arrive pour le club de John Textor.

Le propriétaire américain de l'OL le savait, pour éviter l'accident industriel, il devait investir énormément lors du mercato d'hiver. Et il a tenu parole. Sur le plan européen, Lyon a été le club le plus dépensier en janvier, mais sportivement, le club rhodanien s'y est retrouvé puisque la formation de Pierre Sage est en ballotage favorable pour jouer une coupe européenne. Arrivé dans les ultimes heures de ce marché des transferts 2024, Orel Mangala a coûté très cher à l'Olympique Lyonnais, puisque John Textor a payé 11,7 millions d'euros pour un prêt payant du milieu de terrain de Nottingham Forest, mais qu'en plus le boss de l'OL devra lâcher 17,5 millions supplémentaires s'il souhaite lever cette option. Alors forcément, les performances d'Orel Mangala sont observés à la loupe, et sans dénigrer ses performances, les prestations de l'international belge ne justifient pas une telle dépense.

Mangala coûte cher, l'OL hésite

Alors, au moment d'aborder la dernière journée du championnat de Ligue 1, Orel Mangala a tenu à défendre sa cause et à faire savoir à John Textor qu'il souhaitait continuer sa carrière à l'Olympique Lyonnais alors que son contrat à Nottingham Forest s'arrête en 2026. « J’espère que mon option d’achat sera levée », a confié, à la veille du match contre Strasbourg au Groupama Stadium. Pour l'instant, rien n'a été décidé du côté des dirigeants de l'OL, car à 26 ans, Mangala n'est pas vraiment un joueur dont le prix pourra augmenter considérablement dans les années à venir. Pierre Sage aura probablement son mot à dire au moment du choix final, mais l'entraîneur lyonnais s'est bien gardé de dire ce qu'il pensait de ce possible investissement de 17,5 millions d'euros.