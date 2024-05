PSG ‍: Luis Campos viré, Luis Enrique prolongé ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avant même le mercato estival, les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient conforter Luis Enrique dans son rôle de patron sportif, tandis que Luis Campos prendrait lui la porte.

Le départ de Kylian Mbappé va contraindre le Qatar à recruter au moins un serial buteur, sous peine de voir le PSG connaître quelques soucis la saison prochaine. Mais avant cela, Nasser Al-Khelaifi va devoir faire des choix forts. Et on l'a compris, avec sa gestion du cas Mbappé, le président parisien n'est pas du genre à faire dans la délicatesse et la courtoisie s'il estime qu'il faut trancher dans le vif. Alors, au moment où la star tricolore quitte librement le Paris Saint-Germain pour signer très probablement au Real Madrid, les rumeurs affirment que Luis Campos, conseiller du mercato parisien et proche du clan Mbappé, pourrait faire brutalement ses valises. Dans le sens inverse, Luis Enrique, qui a encore un an de contrat avec le PSG, devrait être prolongé afin de confirmer à tout le monde qu'il est devenu le nouvel homme fort du club de la capitale, y compris dans son mercato.

Luis Campos en grand danger au PSG

Sur la chaîne L'Equipe, Damien Degorre a reconnu qu'il pourrait y avoir de gros changements à venir dans l'organisation du Paris Saint-Germain. « Il y a de nouveau une politique sportive au PSG qui est incarnée par Luis Enrique. Je n’ai pas la réponse, mais je ne suis absolument pas convaincu que Luis Campos va rester à Paris, en revanche, je suis convaincu que Luis Enrique va rester un peu plus que l’année de contrat qu’il lui reste et qu'il va prolonger. Il a une idée de jeu qu’il veut imposer et il a un regard sur toutes les équipes de jeunes au PSG », a confié notre confrère. A ses côtés, Eric Blanc pense lui aussi que Nasser Al-Khelaifi doit miser sur Luis Enrique pour faire grandir les champions de France. « Le contrat de Luis Enrique s’achève la saison prochaine, alors son discours sur son effectif doit s’accompagner d’une prolongation de deux ans », explique le consultant de la chaîne sportive.

Du côté des tribunes du Parc des Princes, et même s'il figurait sur le célèbre tifo avant PSG-Dortmund, Luis Campos ne fait pas l'unanimité. Le conseiller portugais semblant travailler sur des pistes souvent similaires et toujours avec les mêmes agents, ce qui lui vaut de sérieuses accusations. En attendant, la dernière fois qu'il a parlé de Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi a été dithyrambique. Mais c'était avant le fiasco face à Dortmund, et surtout l'énorme camouflet de communication infligée par Kylian Mbappé. De quoi agacer le dirigeant qatari du PSG et coûter cher à Luis Campos, dont la proximité avec le clan Mbappé avait été utile lors de la prolongation de contrat du Kid de Bondy en 2022.